Sobota 7.3.2026
Meniny má Tomáš
Archív správ
Denník - Správy
07. marca 2026
Irán oznámil, že pozastaví útoky na okolité krajiny, pokiaľ nepríde útok z ich územia
Krok schválila dočasná vládnuca rada Iránu. Prezident Masúd Pezeškján sa susedom za dronové a raketové útoky ospravedlnil.
Irán ešte dnes podnikol rozsiahle údery na Bahrajn, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.
Ospravedlnenie za útoky
Pezeškján po ospravedlní trval na tom, že Teherán útoky na regionálnych susedov zastaví, a naznačil, že boli spôsobené nedorozumením v radoch ozbrojených zložiek.
Iránsky prezident zároveň vyhlásil, že požiadavka USA na bezpodmienečnú kapituláciu je sen, ktorý by si so sebou mali vziať do hrobu.
Trump požaduje kapituláciu
Donald Trump včera uviedol, že s Iránom nebude uzavretá žiadna dohoda okrem jeho bezpodmienečnej kapitulácie.
Americký prezident už skôr povedal, že sa chce osobne zúčastniť výberu iránskeho lídra a že Washington má na túto pozíciu niekoľko kandidátov.
Čo je vládnuca rada Iránu
Až do zvolenia nového vodcu riadi Irán dočasná vládnuca rada, ktorá bola zriadená 1. marca. Má troch členov – prezidenta Pezeškjána, šéfa iránskej justície Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího.
Arafí je podpredsedom Zhromaždenia znalcov, teda orgánu, ktorý má právomoc vybrať nového najvyššieho vodcu.
Súvisiace články:
NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu (6. 3. 2026)
Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety (6. 3. 2026)
Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600 (4. 3. 2026)
Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí (4. 3. 2026)
Slovensko už z Blízkeho východu evakuovalo desiatky občanov. Kedy sú naplánované ďalšie repatriačné lety? – VIDEO (4. 3. 2026)
Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu (3. 3. 2026)
Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov, privezie ich lietadlo Spartan. O pomoc požiadalo už vyše 5 000 Slovákov – FOTO (3. 3. 2026)
O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe (3. 3. 2026)
Vojenskú základňu na Cypre zasiahol v noci dron (2. 3. 2026)
Nové iránske útoky hlási Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem (2. 3. 2026)
