 24hod.sk    Zo zahraničia

07. marca 2026

Irán oznámil, že pozastaví útoky na okolité krajiny, pokiaľ nepríde útok z ich územia



Krok schválila dočasná vládnuca rada Iránu. Prezident Masúd Pezeškján sa susedom za dronové a raketové útoky ospravedlnil.



Zdieľať
Irán oznámil, že pozastaví útoky na okolité krajiny, pokiaľ nepríde útok z ich územia

Irán ešte dnes podnikol rozsiahle údery na Bahrajn, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.

Ospravedlnenie za útoky

Pezeškján po ospravedlní trval na tom, že Teherán útoky na regionálnych susedov zastaví, a naznačil, že boli spôsobené nedorozumením v radoch ozbrojených zložiek.

Iránsky prezident zároveň vyhlásil, že požiadavka USA na bezpodmienečnú kapituláciu je sen, ktorý by si so sebou mali vziať do hrobu.

Trump požaduje kapituláciu

Donald Trump včera uviedol, že s Iránom nebude uzavretá žiadna dohoda okrem jeho bezpodmienečnej kapitulácie.

Americký prezident už skôr povedal, že sa chce osobne zúčastniť výberu iránskeho lídra a že Washington má na túto pozíciu niekoľko kandidátov.

Čo je vládnuca rada Iránu

Až do zvolenia nového vodcu riadi Irán dočasná vládnuca rada, ktorá bola zriadená 1. marca. Má troch členov – prezidenta Pezeškjána, šéfa iránskej justície Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího.

Arafí je podpredsedom Zhromaždenia znalcov, teda orgánu, ktorý má právomoc vybrať nového najvyššieho vodcu.


   Tlač    Pošli

   

