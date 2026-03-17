 Z domova

17. marca 2026

Podmienky vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty sa zmenia, vláda implementuje európske nariadenia


simkovicova 676x451 17.3.2026 (SITA.sk) - Podmienky vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty sa zmenia, vláda schválila novelu zákona. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, proces vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti upravuje zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, na úrovni Európskej únie (EÚ) oblasť vstupu a dovozu tovaru kultúrnej hodnoty na úrovni upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Prvá fáza implementácie tohto nariadenia bola vykonaná v roku 2021.

Špecifické situácie


Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť druhú fázu implementácie nariadenia (EÚ) 2019/880. Nariadenie (EÚ) 2019/880 ustanovuje členským štátom určiť príslušné orgány na vydávanie dovozných licencií a ustanovuje aj ďalšie povinnosti týkajúce sa dovozu tovaru kultúrnej hodnoty na územie Európskej únie,” uvádza sa v materiáli.

Zároveň sa v nadväznosti na nariadenie návrhom zákona upraví aj spôsob vydávania dovozných licencií a predkladania vyhlásení dovozcu. Novela má ošetriť aj špecifické situácie, keď sa predmet kultúrnej hodnoty dováža bez dovoznej licencie či vyhlásenia dovozcu na účel bezpečného uloženia.

Aplikačná prax


Na základe návrhu by tiež malo byť Ministerstvo kultúry SR oprávnené na udelenie výnimky z povinnosti predložiť dovoznú licenciu alebo vyhlásenie dovozcu, ak pôjde o dovoz predmetu kultúrnej hodnoty na vybrané účely, ktoré sú uvedené vo vykonávacom nariadení Komisie, ktoré stanovuje podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia EÚ o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty. Ide napríklad o účely vzdelávania, vedy, výstav, digitalizácie, reštaurovania a podobne.

Okrem implementácie nariadenia EÚ novela upravuje aj niektoré časti zákona, ktoré vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe. Ide napríklad o povinnosť predkladania povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a potrebného tlačiva miestne príslušnému colnému úradu. Novela má nadobudnúť účinnosť od 1. augusta tohto roka.


Zdroj: SITA.sk - Podmienky vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty sa zmenia, vláda implementuje európske nariadenia © SITA Všetky práva vyhradené.

