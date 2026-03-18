Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
Fico pravdepodobne nepodporí závery samitu EÚ týkajúce sa Ukrajiny
Fico však považuje za správne podporovať európsku perspektívu Ukrajiny. Súčasne si nevie predstaviť, že by Ukrajina z politických a ideologických dôvodov mala predbehnúť iné krajiny.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pravdepodobne nepodporí závery blížiaceho sa samitu EÚ, ktoré sa budú týkať Ukrajiny. Avizoval to na stredajšom rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. Požiadavka na reflektovanie situácie s ropovodom Družba je podľa premiéra z nepochopiteľných dôvodov principiálne odmietaná.
„My sme žiadali a ja som mal na túto tému dlhý rozhovor aj s predsedom Európskej rady, aby do záveru, pokiaľ ide o Ukrajinu, bola vložená časť, ktorá by sa dotýkala ropovodu Družba. Toto je z nepochopiteľných dôvodov principiálne odmietané,“ ozrejmil Fico dôvody svojho rozhodnutia.
V ostatných častiach, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti EÚ či Blízkeho východu, zásadné dôvody na ich prípadné nepodporenie nevidí, „pokiaľ sa nám podarí presadiť niektoré veci v oblasti konkurencieschopnosti“.
Fico však považuje za správne podporovať európsku perspektívu Ukrajiny. Súčasne si nevie predstaviť, že by Ukrajina z politických a ideologických dôvodov mala predbehnúť iné krajiny, ktoré sú podstatne lepšie pripravené. „S vysokou pravdepodobnosťou, pretože nebude záujem dostať Družbu ako tému záverov, túto časť o Ukrajine ja nepodporím,“ dodal.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ceny ropy v stredu klesli po správe o exporte irackej ropy cez Turecko
<< predchádzajúci článok
Podmienky vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty sa zmenia, vláda implementuje európske nariadenia
