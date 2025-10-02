|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 2.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Levoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. októbra 2025
V obci Sady nad Torysou horel autobus, chytilo sa aj nákladné auto – FOTO
V obci Sady nad Torysou (okres Košice-okolie) v časti Byster, v stredu (1. októbra) nadránom horel autobus. O požiari informoval
Zdieľať
2.10.2025 (SITA.sk) - V obci Sady nad Torysou (okres Košice-okolie) v časti Byster, v stredu (1. októbra) nadránom horel autobus. O požiari informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Na mieste zasahovali štyria profesionálni hasiči zo stanice v Bidovciach, s dvoma zásahovými vozidlami.
„Po príchode na miesto udalosti hasiči zistili, že celý autobus bol zachvátený plameňmi, pričom oheň sa rozšíril aj na vedľa zaparkované nákladné vozidlo, pričom požiar poškodil jeho kabínu,“ uviedol HaZZ.
Predbežná výška škody na autobuse bola vyčíslená na 200-tisíc eur, na nákladnom vozidle 30-tisíc eur. „Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo - technická porucha nezávislého kúrenia autobusu (tzv. bufík),“ ozrejmili hasiči.
Zdroj: SITA.sk - V obci Sady nad Torysou horel autobus, chytilo sa aj nákladné auto – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Po príchode na miesto udalosti hasiči zistili, že celý autobus bol zachvátený plameňmi, pričom oheň sa rozšíril aj na vedľa zaparkované nákladné vozidlo, pričom požiar poškodil jeho kabínu,“ uviedol HaZZ.
Predbežná výška škody na autobuse bola vyčíslená na 200-tisíc eur, na nákladnom vozidle 30-tisíc eur. „Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo - technická porucha nezávislého kúrenia autobusu (tzv. bufík),“ ozrejmili hasiči.
Zdroj: SITA.sk - V obci Sady nad Torysou horel autobus, chytilo sa aj nákladné auto – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tatra banka rozširuje zdravotné benefity My Doctor: Predispozičné DNA testy bezplatne pre aktívnych klientov
Tatra banka rozširuje zdravotné benefity My Doctor: Predispozičné DNA testy bezplatne pre aktívnych klientov
<< predchádzajúci článok
Podnikanie, ktoré sa oplatí: Lidl prináša Slovensku viac ako dve miliardy eur ročne
Podnikanie, ktoré sa oplatí: Lidl prináša Slovensku viac ako dve miliardy eur ročne