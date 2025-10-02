Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.10.2025
 24hod.sk    Z domova

02. októbra 2025

V obci Sady nad Torysou horel autobus, chytilo sa aj nákladné auto – FOTO


V obci Sady nad Torysou (okres Košice-okolie) v časti Byster, v stredu (1. októbra) nadránom horel autobus. O požiari informoval



poziar autobus 676x507 2.10.2025 (SITA.sk) - V obci Sady nad Torysou (okres Košice-okolie) v časti Byster, v stredu (1. októbra) nadránom horel autobus. O požiari informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Na mieste zasahovali štyria profesionálni hasiči zo stanice v Bidovciach, s dvoma zásahovými vozidlami.


„Po príchode na miesto udalosti hasiči zistili, že celý autobus bol zachvátený plameňmi, pričom oheň sa rozšíril aj na vedľa zaparkované nákladné vozidlo, pričom požiar poškodil jeho kabínu,“ uviedol HaZZ.

Predbežná výška škody na autobuse bola vyčíslená na 200-tisíc eur, na nákladnom vozidle 30-tisíc eur. „Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo - technická porucha nezávislého kúrenia autobusu (tzv. bufík),“ ozrejmili hasiči.

Zdroj: SITA.sk - V obci Sady nad Torysou horel autobus, chytilo sa aj nákladné auto – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

