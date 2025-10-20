Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.10.2025
 Meniny má Vendelín
 24hod.sk    Z domova

20. októbra 2025

Turisti padali dvesto metrov a prežili, záchranári hovoria o veľkom šťastí – VIDEO


Tagy: Leteckí záchranári Pád Turisti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS)

Obrovské šťastie mali v pondelok vo Vysokých Tatrách dvaja turisti, ktorí prežili dvesto metrový pád strmým svahom v exponovanom a zľadovatenom teréne. Informovala o tom na sociálnej sieti



475484435_937147068553930_2927617304008191222_n 676x485 20.10.2025 (SITA.sk) - Obrovské šťastie mali v pondelok vo Vysokých Tatrách dvaja turisti, ktorí prežili dvesto metrový pád strmým svahom v exponovanom a zľadovatenom teréne. Informovala o tom na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS).


Dvaja turisti sa krátko popoludní pošmykli na zľadovatenom teréne v oblasti Baranieho sedla, nasledoval nekontrolovaný pád. Zranených sa podarilo lokalizovať priamo z paluby vrtuľníka, lekárka k nim bola spustená pomocou lanovej techniky.

„Ako prvý bol evakuovaný 38-ročný muž, ktorý utrpel poranenie driekovej časti chrbtice. Po evakuácii z miesta bol transportovaný k Chate pri Zelenom plese, kde mu záchranári poskytli akútne ošetrenie. Následne sa posádka vrátila po druhého pacienta, 29-ročného turistu, ktorý pri páde utrpel zranenia oboch dolných končatín a poranenie ruky,“ priblížili leteckí záchranári. Obaja zranení boli po ošetrení transportovaní do nemocnice v Poprade na ďalšie vyšetrenia.

„Zranenia si síce vyžiadali odbornú zdravotnú pomoc, no vzhľadom na náročné podmienky a okolnosti nehody mohli byť následky oveľa vážnejšie,“ konštatuje VZZS.

Zdroj: SITA.sk - Turisti padali dvesto metrov a prežili, záchranári hovoria o veľkom šťastí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Leteckí záchranári Pád Turisti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS)
