20. októbra 2025
Meniny má Vendelín
Denník - Správy
20. októbra 2025
Turisti padali dvesto metrov a prežili, záchranári hovoria o veľkom šťastí – VIDEO
Obrovské šťastie mali v pondelok vo Vysokých Tatrách dvaja turisti, ktorí prežili dvesto metrový pád strmým svahom v exponovanom a zľadovatenom teréne. Informovala o tom na sociálnej sieti
20.10.2025 (SITA.sk) - Obrovské šťastie mali v pondelok vo Vysokých Tatrách dvaja turisti, ktorí prežili dvesto metrový pád strmým svahom v exponovanom a zľadovatenom teréne. Informovala o tom na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS).
Dvaja turisti sa krátko popoludní pošmykli na zľadovatenom teréne v oblasti Baranieho sedla, nasledoval nekontrolovaný pád. Zranených sa podarilo lokalizovať priamo z paluby vrtuľníka, lekárka k nim bola spustená pomocou lanovej techniky.
„Ako prvý bol evakuovaný 38-ročný muž, ktorý utrpel poranenie driekovej časti chrbtice. Po evakuácii z miesta bol transportovaný k Chate pri Zelenom plese, kde mu záchranári poskytli akútne ošetrenie. Následne sa posádka vrátila po druhého pacienta, 29-ročného turistu, ktorý pri páde utrpel zranenia oboch dolných končatín a poranenie ruky,“ priblížili leteckí záchranári. Obaja zranení boli po ošetrení transportovaní do nemocnice v Poprade na ďalšie vyšetrenia.
„Zranenia si síce vyžiadali odbornú zdravotnú pomoc, no vzhľadom na náročné podmienky a okolnosti nehody mohli byť následky oveľa vážnejšie,“ konštatuje VZZS.
Zdroj: SITA.sk - Turisti padali dvesto metrov a prežili, záchranári hovoria o veľkom šťastí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
