Európska únia bojuje proti dopadom koronavírusu, uvoľní stovky miliárd eur a chystá ďalšie opatrenia

Solidarita väčšia ko Marshallov plán

Chcú byť blízko k rodinám

20.3.2020 - Európska únia (EÚ) pracuje na historicky najväčšom balíku podporných opatrení, ktoré by mali zmierniť dopady nákazy COVID-19, vyhlásil vo štvrtok predseda Európskeho parlamentu David Sassoli zdôrazňujúc, že nik neostane sám."Chcem vyjadriť svoju účasť všetkým trpiacim a tým, ktorí stratili svojich milovaných. Chcem zdôrazniť môj obdiv a podporu všetkým tým, ktorí sú v prvej línii boja proti tejto pandémii," povedal predseda EP po diskusii s lídrami poslaneckých klubov."Čeliac tejto dramatickej situácii a majúc povinnosť chrániť životy, živobytie a stabilitu pre všetkých, Európska únia koná. Iste, museli sme bojovať proti národnému sebectvu, teraz je však jasné, ako sa s touto mimoriadnou situáciou vysporiadame," vyjadril sa."Rozhodnutie Európskej centrálnej banky uvoľniť 750 miliárd eur sa pridáva k výzvam parlamentu, k opatreniam komisie a štátov, k ďalším možným iniciatívam, akou je mobilizácia 500 miliárd eur v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu, takzvaného záchranného fondu. Hovoríme o intervencii, ktorá celkovo dosahuje temer dva bilióny eur. Ide o najväčšiu demonštráciu sily európskej solidarity, akú kto kedy videl. Väčšiu, ako bol dokonca aj Marshallov plán, teda program, ktorý nám pomohol dostať sa z trosiek druhej svetovej vojny,""Tieto peniaze nám pomôžu obmedziť dopady nákazy COVID-19 a podporia výskum zameraný na nájdenie účinnej vakcíny. Poskytnú užitočné zdroje na podporu nášho hospodárstva a nášho modelu sociálnej ochrany. Ochránia pracovné miesta, podniky a zaistia, že rodiny nebudú v týchto neľahkých časoch ponechané samé na seba. Peniaze budú v tejto fáze poskytnuté zdravotníckym zariadeniam, doktorom a ďalšiemu personálu, ktorý zanietene a šľachetne zachraňuje životy mnohých. Únia nemôže dovoliť, aby ktokoľvek ostal sám. Nikto nebude ponechaný sám na seba," prisľúbil.Podľa Sassoliho si Európsky parlament plní svoje povinnosti a nič sa na tom nezmení. Po videokonferencii s lídrami poslaneckých klubov zvolal na 26. marca mimoriadne plenárne zasadnutie, ktoré by malo schváliť opatrenia na boj proti nákaze a jej následkom."Bol som rozhodnutý, že Parlament zostane otvorený, pretože demokraciu nemôže zastaviť vírus, pretože sme jedinou európskou inštitúciou zvolenou jej občanmi a chceme ich naďalej zastupovať a chrániť. Z tohto dôvodu som sa rozhodol zvolať na štvrtok 26. marca mimoriadne plenárne zasadnutie s cieľom schváliť núdzové opatrenia predložené Európskou komisiou. Bude to prvé plenárne zasadnutie, ktoré využije systém hlasovania na diaľku. Čeliac tejto mimoriadnej situácii musíme využiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Sú to ťažké časy. Chceme byť blízko k rodinám, ktoré prišli o svojich milovaných, k tým, ktorí sú chorí, a k európskym krajanom, ktorí zažívajú chvíle veľkého strachu. Musíme využiť všetku našu energiu a apelovať na zodpovednosť nás všetkých. Európa uspeje iba ak budeme jednotní, odvážni a budeme sa navzájom podporovať," vyhlásil.Informácie agentúre SITA poskytla tlačová atašé Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak.