Podnikatelia kritizujú Matovičovu vládu, nedostatočne sa venuje riešeniu ich problémov

Jednorazové upratovanie nestačí

Mierne schizofrenické správanie

Ministerstvo dočasne riadi Doležal

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zhoršujúca sa pandemická situácia spôsobila, že vláda míňala príliš veľa kapacít na „hasenie“ vzniknutých problémov a nedostatočne sa venovala tým, ktoré dlhodobo vedú v rebríčkoch problémov podnikateľského prostredia.Takto hodnotí prvý rok vlády Združenie podnikateľov Slovenska . Firmy pritom podľa neho trápia najmä vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, časté zmeny legislatívy, či kvalita vzdelávania nezodpovedajúca potrebám 21. storočia.Združenie vyzdvihlo, že sa Ministerstvo hospodárstva SR pustilo do upratovania v reguláciách a boja proti zbytočnej byrokracii prostredníctvom svojich balíčkov. Jednorazové „upratovanie" však podľa neho stačiť nebude.Za riešenie považuje zavedenie a dôsledné uplatňovanie princípu, podľa ktorého by úradníci museli návrhy nových regulácií spojiť s návrhmi na zrušenie tých nepotrebných. Ďalšou systémovou zmenou je preberanie európskych regulácií iba v minimálnej nevyhnutnej miere bez úradníckej nadpráce v podobe dodatočných povinností.„Správanie vlády voči podnikateľskému prostrediu je zároveň mierne schizofrenické. Na jednej strane vidíme antibyrokratické balíčky, na strane druhej len v januári tohto roka pribudla nová byrokracia v Sociálnej poisťovni , nové štatistické výkazy a ministerstvo financií prichádza s nápadom na e-fakturáciu, pri ktorej aj jej predkladatelia priznávajú, že bude znamenať nárast administratívnej záťaže," upozornil prezident združenia Ján Solík . Ako zároveň dodal, do ďalšieho obdobia od vlády očakávajú najmä stabilitu, predvídateľnosť a reformy.Minister hospodárstva Richard Sulík podal v utorok demisiu. Dočasným vedením rezortu je poverený súčasný minister dopravy a výstavby a dočasný šéf rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Andrej Doležal Už exminister pritom v rámci hodnotenia svojho ročného pôsobenia vyzdvihol vodíkovú stratégiu, dotácie na nájomné, priemyselný park v Rimavskej Sobote či podnikateľské Kilečko 1. Kriticky sa vyjadril k téme univerzálneho odškodňovacieho zákona, ktorý trikrát predložil na rokovanie vlády, no napriek zapracovaniu vznesených pripomienok, nikdy neprešiel.