Cestovné obmedzenia sa pravdepodobne zmiernia, ale s rúškami sa asi tak ľahko nerozlúčime

Celosvetové nosenie rúšok

Správanie ľudí sa zmení

24.3.2021 - Cestovanie do zahraničia patrí medzi obmedzenia, ktoré by sa mali zanedlho zmierniť. Pre spravodajský portál BBC to povedal britský vedecký poradca Neil Ferguson.„V závislosti od toho, ako to bude vyzerať v iných častiach sveta, môže byť cestovanie jednou z vecí, ktoré sa neskôr budú dať uvoľniť. Hoci do leta alebo jesene ešte nebude všetko späť v normále, budeme sa cítiť omnoho normálnejšie,“ povedal.V súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 Ferguson zdôraznil význam tzv. posilňovacej dávky počas jesenných mesiacov: „Zatiaľ nevieme, akú imunitu máme po zaočkovaní. Prirodzená imunita však trvá asi rok, takže je celkom pravdepodobné, že ju budeme musieť posilniť.“Pandémia so sebou priniesla celosvetové nosenie rúšok, aj keď tie pri prechladnutiach alebo ochoreniach dýchacích ciest zvykli nosievať už aj predtým najmä ľudia v juhovýchodnej Ázii.Podľa poradcu britskej vlády je však možné, že ľudia budú nosiť rúška aj dlho po pandémii.„Myslím si, že pandémia je pre našu krajinu a svet nesmierne traumatizujúca udalosť a je dosť možné, že spôsobí významné dlhodobé kultúrne zmeny i zmeny v správaní sa populácie,“ skonštatoval Ferguson.