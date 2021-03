Reportáž RTVS o úmrtí učiteľky mohla spôsobiť obavy pred očkovaním, zhodol sa mediálny výbor

Mohli spôsobiť paniku

24.3.2021 - Členovia Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá prijali na stredajšom zasadnutí uznesenie, že Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) má ako verejnoprávne médium silný vplyv na utváranie verejnej mienky a postojov veľkého množstva divákov či poslucháčov.Reagovali tak na reportáž, ktorá spojila úmrtie 38-ročnej učiteľky s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Reportáž podľa výboru mohla spôsobiť u určitej časti verejnosti paniku a neodôvodnený strach a obavy pred očkovaním. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽaNO).„Spoločenská zodpovednosť verejnoprávneho média je zvlášť dôležitá v období pandémie, keď očkovanie zachraňuje obrovské množstvo životov,” uviedol Čekovský. Dodal, že aj vnútorný orgán etickej kontroly RTVS skonštatoval viaceré porušenia interných pravidiel pri spracovaní reportáže.Podľa neho dostala niekoľko podnetov Rada RTVS aj Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Poukázal na to, že napríklad v Košickom kraji sa po odvysielaní reportáže odhlásilo z víkendového očkovania 13 percent registrovaných. Dovtedy to boli v priemere tri percentá denne.Za jeden z hlavných problémov reportáže považuje navodenie dojmu a kauzálnej a časovej súvislosti, že úmrtie nastalo po očkovaní, čo bolo v reportáži viackrát spomenuté.„Každý, kto pôsobí v médiách, si uvedomuje, že nielen informácie a fakty sú dôležité, ale obzvlášť v televízii je dôležité aj spracovanie obrazové a zvukové tak, aby neskresľovalo alebo nenavodzovalo dojmy a neskresľovalo celkovú podobu informácie. V tomto prípade to bolo spracované veľmi emotívne. Vo veľkej časti boli zábery na hrob zosnulej. Zazneli rôzne citovo ladené vyjadrenia z úst redaktorky,” podotkol.Najvážnejším problémom bol podľa Čekovského konflikt záujmov redaktorky, ktorá sa so zosnulou poznala a mala s ňou priateľsky vzťah. O konflikte záujmov podľa jeho slov vedeli aj nadriadení, čo dnes priznal aj generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová vo štvrtok 18. marca informovala, že Etická komisia RTVS sa jednohlasne zhodla, že reportáž porušila Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. Vedenie preto napomenulo tvorcov spornej reportáže a rozhodlo sa nepriznať im odmeny.Polícia vo svojom profile na sociálnej sieti v nedeľu 14. marca upozornila, že titulok reportáže priamo spájal úmrtie ženy a podanie očkovacej látky. Spájanie smrti mladej ženy s očkovaním bez potvrdenia tejto skutočnosti vnímali kriticky aj Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL), Polícia SR, ale aj mnisterka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).