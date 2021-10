Podnikatelia už nebudú musieť dokladovať výšku stravného, ale suma sa im zníži takmer o polovicu

Obedy zdražejú

Spravodlivosť zostáva zachovaná

Zamestnanci dostali možnosť výberu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia už nebudú musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o dani z príjmov, ktorú v utorok schválil parlament. Dokladovanie súm stravného podľa koaličných poslancov predstavuje značnú administratívnu záťaž, ktorá sa týmto odbúra.„Uvedená zmena je založená na predpoklade, že každý niečo konzumuje na obed a vždy na to vynaloží nejakú sumu, bez ohľadu na to, ako si túto stravu zabezpečí," uviedli.Kým v súčasnosti si podnikatelia môžu do daňových výdavkov zahrnúť a zdokladovať stravné vynaložené za každý odpracovaný deň v sume 5,10 eura, po novom to bude bez akéhokoľvek dokladovania už len suma 2,81 eura na deň. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR upozornila na to, že týmto krokom obedy pre zamestnancov zdražejú. Stravné vyššie ako 2,81 eura sa totiž zamestnancovi zdaní a negatívne ovplyvní i výšku odvodov.Zamestnanci tak na kúpu teplého obeda budú musieť doplatiť viac zo svojho. Daňovo odpočítateľná položka vo výške 2,81 eura na obed je pritom podľa AZZZ v praxi žalostne nízka a je zo strany štátu skôr formálna.Legislatívnym návrhom sa má od januára zrovnoprávniť zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie.Parlament však schválil pozmeňujúci návrh predsedu parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS), ktorým sa z pôvodného návrhu vypustilo šesť zo siedmich novelizačných článkov. „Veci, na ktorých nebola zhoda na ministerstvách, z pôvodného návrhu vyraďujeme," povedal ešte minulý týždeň v stredu v pléne Viskupič.V schválenom legislatívnom návrhu však podľa neho zostáva nastavenie spravodlivosti medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. „Gro zostáva a ďalšie veci, verím, že v budúcnosti budú na stole," tvrdí.Z pôvodného návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa novelizovali aj súvisiace zákony, sa tak stal výlučne návrh novely zákona o dani z príjmov.Podľa pôvodného zámeru mohol zamestnávateľ svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Tento návrh sa však nakoniec vypustil.Od začiatku marca tohto roka dostali zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.Zamestnanec je svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov. Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka.Zamestnávatelia tak dostali priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok a dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov.Znížila sa tiež výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z troch percent na maximálne dve percentá, čím klesli náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.