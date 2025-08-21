|
Štvrtok 21.8.2025
|
21. augusta 2025
Trump sa hnevá, že Biden nepovolil Kyjevu údery do hĺbky ruského územia
Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena za to, že nedovolil Ukrajine údery do hĺbky ruského územia. Podľa neho tým Kyjev pripravil o šancu vyhrať vojnu. Informuje o tom web ...
21.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena za to, že nedovolil Ukrajine údery do hĺbky ruského územia. Podľa neho tým Kyjev pripravil o šancu vyhrať vojnu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje Trumpove vyjadrenia na sociálnej sieti Truth Social.
„Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, vyhrať vojnu bez útoku na krajinu útočníka. Je to ako skvelý športový tím, ktorý má fantastickú obranu, ale nesmie hrať útočne. Nemá šancu vyhrať! Tak je to s Ukrajinou a Ruskom," uviedol Trump. „Neschopný Joe Biden nedovolil Ukrajine BOJOVAŤ, iba BRÁNIŤ SA. Ako to dopadlo?“ dodal.
Administratíva bývalého amerického prezidenta Joea Bidena nedovolila Ukrajine útočiť hlboko na ruské územie americkými zbraňami až do jesene 2024.
Zdroj: SITA.sk - Trump sa hnevá, že Biden nepovolil Kyjevu údery do hĺbky ruského územia © SITA Všetky práva vyhradené.
