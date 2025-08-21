Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. augusta 2025

Trump sa hnevá, že Biden nepovolil Kyjevu údery do hĺbky ruského územia


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena za to, že nedovolil Ukrajine údery do hĺbky ruského územia. Podľa neho tým Kyjev pripravil o šancu vyhrať vojnu. Informuje o tom web ...



Zdieľať
trump_russia_ukraine_war_30889 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena za to, že nedovolil Ukrajine údery do hĺbky ruského územia. Podľa neho tým Kyjev pripravil o šancu vyhrať vojnu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje Trumpove vyjadrenia na sociálnej sieti Truth Social.


Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, vyhrať vojnu bez útoku na krajinu útočníka. Je to ako skvelý športový tím, ktorý má fantastickú obranu, ale nesmie hrať útočne. Nemá šancu vyhrať! Tak je to s Ukrajinou a Ruskom," uviedol Trump. „Neschopný Joe Biden nedovolil Ukrajine BOJOVAŤ, iba BRÁNIŤ SA. Ako to dopadlo?“ dodal.

Administratíva bývalého amerického prezidenta Joea Bidena nedovolila Ukrajine útočiť hlboko na ruské územie americkými zbraňami až do jesene 2024.


Zdroj: SITA.sk - Trump sa hnevá, že Biden nepovolil Kyjevu údery do hĺbky ruského územia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia vzniesla obvinenie zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva 23-ročnému moldavskému občanovi – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Podnikateľská aktivita v eurozóne stúpla na 15-mesačné maximum

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 