Šatan vyzdvihol tímový výkon, ale spomenul aj pár hráčov, ktorí na olympiáde podávali nadpriemerné výkony

Príchod Ramsayho a Tikkaju

Historický olympijský bronz z Pekingu

Tímový výkon a súdržnosť

20.2.2022 - Keď v roku 2002 získali slovenskí hokejisti prvý a dosiaľ jediný titul majstra sveta v Göteborgu, o rok neskôr na neho nadviazali bronzom v Helsinkách. Zlatá partia s prevahou kreatívnych umelcov v útoku bola v rozkvete, ale ďalšie medaily v najbližšom období z vrcholných podujatí nepridala.Vrchol tzv. zlatej generácie mal prísť na ZOH 2010 vo Vancouveri. Herne aj prišiel, ale výsledkovo tomu chýbal jeden stupienok k medailovej pointe.Satisfakcia v podobe striebornej medaily sa dostavila o dva roky neskôr na majstrovstvách sveta v Helsinkách. Lenže potom prišlo už len jedno štvrťfinále a osem rokov márnych pokusov o hlbší prienik do špičky.Až s príchodom kanadského trénera Craiga Ramsayho a fínskeho odborníka Jukku Tikkaju sa začali meniť veci v slovenskom hokeji. Prvý nastavil systém v reprezentačnom A-tíme SR, druhý sa pokúšal zaviesť zmeny na zväzovej a organizačnej úrovni.Štvorročná práca Ramsayho a jeho najbližších spolupracovníkov priniesla prvé výsledky vlani na MS v lotyšskej Rige, kde si Slováci po dlhom čase zahrali vo štvrťfinále. Historický olympijský bronz z Pekingu je ďalším logickým krokom na ceste k prinavráteniu fanúšikovskej radosti z hokeja."Peking je zatiaľ najviditeľnejšia časť našej misie v slovenskom hokeji. Štvorročná práca sa zúročila. Mali sme pochybovačov, ale dnes je jasné, že nami nastavená cesta je správna. Craig Ramsay nám prišiel pomôcť a teraz som šťastný najmä kvôli nemu. Niečo sa nám podarilo, ale pred nami je ešte dlhá cesta. Možno sme na začiatku novej éry alebo generácie, ktorá nám ešte prinesie radosť. Verím, že to, čo sa udialo v reprezentácii, si vezmú za svoje aj naše kluby. Hovorí sa, že jedna vlna v prístave zdvihne všetky lode. Preto verím, že teraz sa celý náš hokej bude posúvať vpred," zhodnotil prezident SZĽH a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan pre RTVS.Šatan spočiatku nebol osobne prítomný na ZOH v Pekingu, ale neskôr prišiel, aby povzbudil slovenský tím, ktorý začal turnaj dvoma prehrami s favoritmi z Fínska a Švédska.Hráči sa zmobilizovali a začali podávať koncentrované výkony. "Záverečný súboj o bronz proti Švédom bol vysoko profesionálny z našej strany, súpera sme prakticky nepustili do vyloženejších šancí. Bolo vidno, ako veľmi hráči túžia po úspechu," pokračoval Šatan.Držiteľ všetkých slovenských hokejových medailí v modernej ére samostatnosti logicky vyzdvihol tímový výkon a súdržnosť Ramsayho zverencov, ale pre RTVS spomenul aj pár mien hráčov, ktorí podávali v Pekingu nadpriemerné výkony."Hokej je tímový šport, ale bolo to aj o individualitách. Tie vždy treba, aby potiahli v dôležitých chvíľach. Líderskú os nášho tímu tvorili útočníci Marek Hrivík, Peter Cehlárik a obrancovia Peter Čerešňák a Michal Čajkovský. Výnimočné výkony podával brankár Patrik Rybár a osobitne treba vyzdvihnúť mladého Juraja Slafkovského. Vedeli sme o jeho schopnosti, že keď dá jeden gól, pridá aj ďalšie. Pred rokmi som bol v jeho topánkach ako najmladší člen tímu na zimných olympijských hrách, viem sa vžiť do jeho situácie. Verím, že ho čaká sľubná kariéra v NHL," dokončil svoje hodnotenie Šatan.