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17. septembra 2026
Podpora rodín nesmie byť podľa ZMOS a SK8 financovaná na úkor samospráv. Politikom adresovali otvorený list
ZMOS a SK8 podotkli, že stabilné financovanie samospráv a podpora rodín nie sú protichodnými cieľmi. Podpora rodín nesmie byť podľa
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17.9.2026 (SITA.sk) - ZMOS a SK8 podotkli, že stabilné financovanie samospráv a podpora rodín nie sú protichodnými cieľmi.
Podpora rodín nesmie byť podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenia samosprávnych krajov (SK8) financovaná na úkor samospráv. Združenia na to spoločne upozornili v otvorenom liste adresovanom predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu (Hlas-SD), poslancom, a tiež predsedom parlamentných strán v súvislosti s návrhom novely zákona o dani z príjmov.
Združenia ubezpečili, že dôvodom nie je nesúhlas s pomocou rodinám, keďže ich situáciu vnímajú. Otázkou podľa nich však je, z akých zdrojov bude nové opatrenie financované. Cieľom otvoreného listu ZMOS a SK8 je dosiahnuť to, aby nové opatrenia na podporu rodín mali jasne určené financovanie a aby sa náklady neprenášali na samosprávy.
ZMOS a SK8 totiž upozorňujú, že navrhovaná zmena zasahuje do dane z príjmov fyzických osôb. „Z tejto dane sú prostredníctvom podielových daní vo významnej miere financované mestá, obce a samosprávne kraje. Ak sa jej výnos zníži, menej financií zostáva aj samosprávam na služby, ktoré denne využívajú samotné rodiny – školy, sociálne služby, doprava, miestne komunikácie, verejné priestory, kultúra, šport či bezpečnosť,“ upozornili združenia.
Ako priblížili, opatrenie má znamenať výpadok verejných príjmov vo výške približne 50 miliónov eur ročne v rokoch 2027 až 2030. SK8 a ZMOS preto požadujú, aby bolo pred schválením návrhu jasne vyčíslené, aká časť tohto výpadku pripadne na mestá a obce a aká na samosprávne kraje.
Združenia súčasne pripomínajú, že nejde o prvú takúto skúsenosť. „V rokoch 2022 až 2025 predstavoval kumulatívny výpadok dane z príjmov fyzických osôb pre mestá, obce a samosprávne kraje spolu približne 1,89 miliardy eur. Štát časť tohto výpadku kompenzoval, no negatívny vplyv na príjmy územnej samosprávy zostal na úrovni približne 1,23 miliardy eur,“ upozornili ZMOS a SK8 s tým, že samosprávy dôsledky predchádzajúcich rozhodnutí nesú v rozpočtoch dodnes.
Systém musí byť podľa nich nastavený tak, aby sa pri nových opatreniach zároveň určovali, kto ich financuje a ako budú hradené výpadky samospráv. Dôležité je to podľa združení aj v kontexte prípravy rozpočtu verejnej správy, ktorý doteraz so zástupcami územnej správy nikto nekonzultoval. Preto kraje, mestá a obce dodnes nepoznajú reálny dopad na svoje rozpočty.
Združenia zdôrazňujú svoj nesúhlas s tým, aby sa nový sociálny nástroj financoval ďalším znižovaním príjmov samospráv bez náhrady. „Ak bude návrh prijatý, budeme požadovať plnú a systémovú kompenzáciu vzniknutého výpadku. Kompenzácia je nevyhnutnou podmienkou akceptovateľnosti návrhu,“ vyhlásili ZMOS a SK8. Súčasne podotkli, že stabilné financovanie samospráv a podpora rodín nie sú protichodnými cieľmi.
Zdroj: SITA.sk - Podpora rodín nesmie byť podľa ZMOS a SK8 financovaná na úkor samospráv. Politikom adresovali otvorený list © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpora rodín nesmie byť podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenia samosprávnych krajov (SK8) financovaná na úkor samospráv. Združenia na to spoločne upozornili v otvorenom liste adresovanom predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu (Hlas-SD), poslancom, a tiež predsedom parlamentných strán v súvislosti s návrhom novely zákona o dani z príjmov.
Združenia ubezpečili, že dôvodom nie je nesúhlas s pomocou rodinám, keďže ich situáciu vnímajú. Otázkou podľa nich však je, z akých zdrojov bude nové opatrenie financované. Cieľom otvoreného listu ZMOS a SK8 je dosiahnuť to, aby nové opatrenia na podporu rodín mali jasne určené financovanie a aby sa náklady neprenášali na samosprávy.
Menej peňazí z podielových daní
ZMOS a SK8 totiž upozorňujú, že navrhovaná zmena zasahuje do dane z príjmov fyzických osôb. „Z tejto dane sú prostredníctvom podielových daní vo významnej miere financované mestá, obce a samosprávne kraje. Ak sa jej výnos zníži, menej financií zostáva aj samosprávam na služby, ktoré denne využívajú samotné rodiny – školy, sociálne služby, doprava, miestne komunikácie, verejné priestory, kultúra, šport či bezpečnosť,“ upozornili združenia.
Ako priblížili, opatrenie má znamenať výpadok verejných príjmov vo výške približne 50 miliónov eur ročne v rokoch 2027 až 2030. SK8 a ZMOS preto požadujú, aby bolo pred schválením návrhu jasne vyčíslené, aká časť tohto výpadku pripadne na mestá a obce a aká na samosprávne kraje.
Združenia súčasne pripomínajú, že nejde o prvú takúto skúsenosť. „V rokoch 2022 až 2025 predstavoval kumulatívny výpadok dane z príjmov fyzických osôb pre mestá, obce a samosprávne kraje spolu približne 1,89 miliardy eur. Štát časť tohto výpadku kompenzoval, no negatívny vplyv na príjmy územnej samosprávy zostal na úrovni približne 1,23 miliardy eur,“ upozornili ZMOS a SK8 s tým, že samosprávy dôsledky predchádzajúcich rozhodnutí nesú v rozpočtoch dodnes.
Budú požadovať plnú kompenzáciu
Systém musí byť podľa nich nastavený tak, aby sa pri nových opatreniach zároveň určovali, kto ich financuje a ako budú hradené výpadky samospráv. Dôležité je to podľa združení aj v kontexte prípravy rozpočtu verejnej správy, ktorý doteraz so zástupcami územnej správy nikto nekonzultoval. Preto kraje, mestá a obce dodnes nepoznajú reálny dopad na svoje rozpočty.
Združenia zdôrazňujú svoj nesúhlas s tým, aby sa nový sociálny nástroj financoval ďalším znižovaním príjmov samospráv bez náhrady. „Ak bude návrh prijatý, budeme požadovať plnú a systémovú kompenzáciu vzniknutého výpadku. Kompenzácia je nevyhnutnou podmienkou akceptovateľnosti návrhu,“ vyhlásili ZMOS a SK8. Súčasne podotkli, že stabilné financovanie samospráv a podpora rodín nie sú protichodnými cieľmi.
Zdroj: SITA.sk - Podpora rodín nesmie byť podľa ZMOS a SK8 financovaná na úkor samospráv. Politikom adresovali otvorený list © SITA Všetky práva vyhradené.
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