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17. septembra 2026

Rusko plánuje hybridné útoky dronmi a raketami aj proti krajinám NATO, vyhlásil Donald Tusk


Tagy: európska bezpečnosť Hybridné hrozby ruské útoky východné krídlo NATO

Poľský premiér tvrdí, že cieľom Moskvy je spochybniť vierohodnosť článku 5 a zasiahnuť štáty podporujúce Ukrajinu. Ruské plány vo vojne proti



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6aa290838bb74348763965 1 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Poľský premiér tvrdí, že cieľom Moskvy je spochybniť vierohodnosť článku 5 a zasiahnuť štáty podporujúce Ukrajinu.


Ruské plány vo vojne proti Ukrajine podľa spravodajských informácií zahŕňajú hybridné útoky dronmi a raketami proti krajinám podporujúcim Kyjev vrátane Poľska, vyhlásil vo štvrtok poľský premiér Donald Tusk.

„Ruský plán podľa hodnotení spravodajských služieb zahŕňa hybridné útoky pomocou dronov a rakiet na krajiny podporujúce Ukrajinu vrátane Poľska,“ povedal Tusk v prejave pred poľským parlamentom.

Pôjde o nehodu


Podľa premiéra existuje reálne riziko, že drony môžu dopadnúť na územie jednej alebo viacerých členských krajín NATO na jeho východnom krídle a spôsobiť škody. Moskva by pritom podľa neho tvrdila, že išlo o nehodu.

Cieľom takéhoto postupu má byť oslabenie súdržnosti NATO a presvedčenie členských štátov, „že článok 5 je viac teoretický než praktický“, uviedol Tusk.

Článok 5 Severoatlantickej zmluvy stanovuje princíp kolektívnej obrany, podľa ktorého sa útok proti jednému spojencovi považuje za útok proti všetkým.

Stretne sa aj s Ficom


Poľsko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 opakovane obvinilo Moskvu zo sabotáží a hybridných operácií.

Krajina sa zároveň stala hlavným logistickým uzlom pre západnú vojenskú a humanitárnu pomoc smerujúcu na Ukrajinu.

Tusk má v piatok navštíviť Ukrajinu, kde sa pravdepodobne stretne aj so slovenským premiérom Robertom Ficom.


Zdroj: SITA.sk - Rusko plánuje hybridné útoky dronmi a raketami aj proti krajinám NATO, vyhlásil Donald Tusk © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť Hybridné hrozby ruské útoky východné krídlo NATO
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