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17. septembra 2026
Rusko plánuje hybridné útoky dronmi a raketami aj proti krajinám NATO, vyhlásil Donald Tusk
Poľský premiér tvrdí, že cieľom Moskvy je spochybniť vierohodnosť článku 5 a zasiahnuť štáty podporujúce Ukrajinu. Ruské plány vo vojne proti
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17.9.2026 (SITA.sk) - Poľský premiér tvrdí, že cieľom Moskvy je spochybniť vierohodnosť článku 5 a zasiahnuť štáty podporujúce Ukrajinu.
Ruské plány vo vojne proti Ukrajine podľa spravodajských informácií zahŕňajú hybridné útoky dronmi a raketami proti krajinám podporujúcim Kyjev vrátane Poľska, vyhlásil vo štvrtok poľský premiér Donald Tusk.
„Ruský plán podľa hodnotení spravodajských služieb zahŕňa hybridné útoky pomocou dronov a rakiet na krajiny podporujúce Ukrajinu vrátane Poľska,“ povedal Tusk v prejave pred poľským parlamentom.
Podľa premiéra existuje reálne riziko, že drony môžu dopadnúť na územie jednej alebo viacerých členských krajín NATO na jeho východnom krídle a spôsobiť škody. Moskva by pritom podľa neho tvrdila, že išlo o nehodu.
Cieľom takéhoto postupu má byť oslabenie súdržnosti NATO a presvedčenie členských štátov, „že článok 5 je viac teoretický než praktický“, uviedol Tusk.
Článok 5 Severoatlantickej zmluvy stanovuje princíp kolektívnej obrany, podľa ktorého sa útok proti jednému spojencovi považuje za útok proti všetkým.
Poľsko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 opakovane obvinilo Moskvu zo sabotáží a hybridných operácií.
Krajina sa zároveň stala hlavným logistickým uzlom pre západnú vojenskú a humanitárnu pomoc smerujúcu na Ukrajinu.
Tusk má v piatok navštíviť Ukrajinu, kde sa pravdepodobne stretne aj so slovenským premiérom Robertom Ficom.
Zdroj: SITA.sk - Rusko plánuje hybridné útoky dronmi a raketami aj proti krajinám NATO, vyhlásil Donald Tusk © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské plány vo vojne proti Ukrajine podľa spravodajských informácií zahŕňajú hybridné útoky dronmi a raketami proti krajinám podporujúcim Kyjev vrátane Poľska, vyhlásil vo štvrtok poľský premiér Donald Tusk.
„Ruský plán podľa hodnotení spravodajských služieb zahŕňa hybridné útoky pomocou dronov a rakiet na krajiny podporujúce Ukrajinu vrátane Poľska,“ povedal Tusk v prejave pred poľským parlamentom.
Pôjde o nehodu
Podľa premiéra existuje reálne riziko, že drony môžu dopadnúť na územie jednej alebo viacerých členských krajín NATO na jeho východnom krídle a spôsobiť škody. Moskva by pritom podľa neho tvrdila, že išlo o nehodu.
Cieľom takéhoto postupu má byť oslabenie súdržnosti NATO a presvedčenie členských štátov, „že článok 5 je viac teoretický než praktický“, uviedol Tusk.
Článok 5 Severoatlantickej zmluvy stanovuje princíp kolektívnej obrany, podľa ktorého sa útok proti jednému spojencovi považuje za útok proti všetkým.
Stretne sa aj s Ficom
Poľsko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 opakovane obvinilo Moskvu zo sabotáží a hybridných operácií.
Krajina sa zároveň stala hlavným logistickým uzlom pre západnú vojenskú a humanitárnu pomoc smerujúcu na Ukrajinu.
Tusk má v piatok navštíviť Ukrajinu, kde sa pravdepodobne stretne aj so slovenským premiérom Robertom Ficom.
Zdroj: SITA.sk - Rusko plánuje hybridné útoky dronmi a raketami aj proti krajinám NATO, vyhlásil Donald Tusk © SITA Všetky práva vyhradené.
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