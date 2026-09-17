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17. septembra 2026
Slovensko je jednou z deviatich krajín, ktoré v auguste postihlo rekordné sucho
Stredná Európa patrila k najviac postihnutým oblastiam, dve tretiny Maďarska a tretina Slovenska čelili najvyššej výstrahe. Slovensko patrí medzi deväť európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Stredná Európa patrila k najviac postihnutým oblastiam, dve tretiny Maďarska a tretina Slovenska čelili najvyššej výstrahe.
Slovensko patrí medzi deväť európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho (EDO) v roku 2012.
Rekordne suchý august zažili aj Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Francúzsko, Maďarsko, Luxembursko, Srbsko a Švajčiarsko.
V priemere bol v auguste nedostatkom vody zasiahnutý 58-percentný podiel územia Európskej únie (EÚ), teda takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov.
To je o 25 percentuálnych bodov viac ako priemer za roky 2012 až 2025. Rekord z augusta 2022, keď sucho zasiahlo 63 percent územia EÚ, však prekonaný nebol.
Najhoršie postihnutým regiónom bola stredná Európa. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil v auguste na dvoch tretinách územia Maďarska a približne na tretine Slovenska a Srbska.
EDO pri hodnotení sucha vychádza zo satelitných pozorovaní a sleduje tri hlavné ukazovatele – množstvo zrážok, vlhkosť pôdy a stav vegetácie.
Podľa štúdie vedeckého konzorcia Climameter zverejnenej vo štvrtok je dnes trojmesačné sucho takej intenzity, aké Európa zažila od júna do augusta 2026, približne trikrát pravdepodobnejšie než v období rokov 1950 až 1987.
„Keď sa dnes vytvoria podobné poveternostné podmienky, výsledné sucho je výrazne silnejšie, než by bolo vo svete bez klimatickej zmeny,“ uviedli vedci.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je jednou z deviatich krajín, ktoré v auguste postihlo rekordné sucho © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko patrí medzi deväť európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho (EDO) v roku 2012.
Rekordne suchý august zažili aj Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Francúzsko, Maďarsko, Luxembursko, Srbsko a Švajčiarsko.
Stredná Európa trpela najviac
V priemere bol v auguste nedostatkom vody zasiahnutý 58-percentný podiel územia Európskej únie (EÚ), teda takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov.
To je o 25 percentuálnych bodov viac ako priemer za roky 2012 až 2025. Rekord z augusta 2022, keď sucho zasiahlo 63 percent územia EÚ, však prekonaný nebol.
Najhoršie postihnutým regiónom bola stredná Európa. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil v auguste na dvoch tretinách územia Maďarska a približne na tretine Slovenska a Srbska.
Nebolo to naposledy
EDO pri hodnotení sucha vychádza zo satelitných pozorovaní a sleduje tri hlavné ukazovatele – množstvo zrážok, vlhkosť pôdy a stav vegetácie.
Podľa štúdie vedeckého konzorcia Climameter zverejnenej vo štvrtok je dnes trojmesačné sucho takej intenzity, aké Európa zažila od júna do augusta 2026, približne trikrát pravdepodobnejšie než v období rokov 1950 až 1987.
„Keď sa dnes vytvoria podobné poveternostné podmienky, výsledné sucho je výrazne silnejšie, než by bolo vo svete bez klimatickej zmeny,“ uviedli vedci.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je jednou z deviatich krajín, ktoré v auguste postihlo rekordné sucho © SITA Všetky práva vyhradené.
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