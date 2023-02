Británia je pripravená poslať spojencom lietadlá za ruské stíhačky pre Ukrajinu, tvrdí Wallace

Briti musia doplniť zásoby

24.2.2023 - Spojené kráľovstvo je pripravené dodať spojencom v Európe stíhačky, aby oni mohli poslať ich staré ruské bojové lietadlá. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na ministra obrany Bena Wallacea Rýchly spôsob, ako môže Ukrajina „ťažiť zo stíhačiek“ je to, že ak jej ich krajiny v Európe, ktoré majú ruské sovietske stíhačky MiG 29 alebo Su-24, chcú darovať, „môžeme použiť naše stíhačky na doplnenie a zaistenie bezpečnosti“, povedal Wallace v piatok pre Times Radio.Minister tiež informoval, že Spojené kráľovstvo pracuje na obnove svojich zásob munície, pričom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zaznamenalo ich vyčerpanie.„Táto vojna na Ukrajine a spôsob, akým Rusko bojuje, ukázali na Západe, že naše zásoby za posledné tri desaťročia často znášali bremeno obranných škrtov a my ich musíme doplniť,“ uviedol pre Sky News.Wallace poznamenal, že teraz začali zadávať objednávky na ich doplnenie a tam, kde ešte nezadali objednávky, začali pracovať, aby sa uistili, že majú dodávateľský reťazec alebo nájdu alternatívne zdroje.Wallace sa v piatok, na ktorý pripadá prvé výročie začiatku vojny na Ukrajine, vyjadril aj na margo rusko-čínskych vzťahov. Poukázal pritom na štvrtkové rozhodnutie Číny zdržať sa počas hlasovania vo Valnom zhromaždení OSN o rezolúcii, ktorá odsudzuje inváziu.„Ak váš sused nehlasuje aktívne pre vašu podporu, vysiela to silné posolstvo prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi , že toto je nerozumné a bláznivé a mal by prestať,“ skonštatoval Wallace. Ten si je podľa svojich slov istý, že Čína jasne chce koniec vojny.„V konečnom dôsledku Čína vie, že správanie sa Ruska bolo destabilizujúce,“ dodal.