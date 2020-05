Pellegrini sa pustil do Matovičovej vlády, sľúbená štátna pomoc je pomalá a komplikovaná

Pellegriniho výzva členom vlády

Krajniak očakáva nárast objemu pomoci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.5.2020 - Opozičný Smer-SD pokračuje v kritike nastavenej pomoci slovenskej ekonomike v boji s negatívnymi dopadmi koronavírusu. Podľa Petra Pellegriniho je totiž pomoc podnikateľom, firmám a zamestnancom na Slovensku v rámci Európy najpomalšia, najslabšia a aj najkomplikovanejšia.Dôkazom je podľa neho len niečo cez 20 miliónov eur vyplatenej sumy podnikateľom v rámci vládou ohlasovanej prvej pomoci. Nebyť OČR a PN, teda mechanizmov, ktoré fungovali aj pred koronavírusom, by tak vláda podľa neho doposiaľ vyplatila iba 2 % celkovej ohlasovanej pomoci.Členov súčasnej vlády preto vyzval, aby okamžite začali konať a zabránili tak obrovským negatívnym dopadom na slovenské hospodárstvo v budúcnosti."Musím povedať, že ma vážne znepokojuje situácia, ako nezvládame zápas o ekonomickú budúcnosť Slovenskej republiky. Spory medzi premiérom, konzíliom odborníkov a na druhej strane ministrom hospodárstva a vicepremiérom pre ekonomiku a ekonómami odhaľujú neschopnosť rýchlo riešiť ekonomickú budúcnosť Slovenska," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii Pellegrini.Pomoc, ktorá bola slovenskej ekonomike zo strany vlády avizovaná, podľa Pellegriniho nefunguje a vláda tak prehlbuje sociálnu neistotu. "Mala to byť pomoc menej komplikovaná, intenzívnejšia a viac plošná" dodal.Exminister hospodárstva Peter Žiga pripomína, že nový kabinet sľuboval ekonomike pomoc v boji s koronakrízou v objeme 1 miliardy eur mesačne plus 500 miliónov eur v bankových zárukách."Za sedem týždňov vláda rozdelila 20 miliónov eur," hovorí. Vláda pritom podľa neho nerobí dosť ani smerom k Európskej komisii a prípadnému využívaniu výnimiek pri štátnej pomoci a nehľadá tak ďalšie možnosti pomoci podnikom na Slovensku.Minister práce Milan Krajniak ešte minulý týždeň tvrdil, že očakáva nárast objemu pomoci za apríl. Čerpanie pomoci za apríl už totiž podľa neho bude oveľa jednoduchšie, lebo nebude potrebné podpisovať dohody.V súvislosti s administratívnou náročnosťou pri podávaní žiadostí o finančnú pomoc uviedol, že kým žiadosti o hypotéku alebo spotrebný úver majú niekedy desiatky strán a príloh, žiadosť o poskytnutie pomoci od štátu má 2,5 strany.