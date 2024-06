Podtatranské múzeum čaká obnova átria, vyčlenia na ňu 200-tisíc eur

Problémom je zatekanie počas dažďov

Ohrozené sú najmä pamiatky

3.6.2024 (SITA.sk) - Podtatranské múzeum v Poprade čaká obnova átria, je v havarijnom stave. Prešovský samosprávny kraj, ako jeho zriaďovateľ, už na tento účel vyčlenil zo svojho rozpočtu 200-tisíc eur. Ako agentúru SITA informovala riaditeľka múzea Zuzana Homolová , kompletnú dokumentáciu k projektu má múzeum k dispozícii.S prácami sa podľa jej slov začne po ukončení verejnej súťaže na obstarávateľa stavby s predpokladaným termínom ukončenia do konca roku 2024. Dodala, že práce obmedzia návštevníkov múzea v minimálnom rozsahu.Podtatranské múzeum, ktoré sa nachádza v centre Popradu, pozostáva z historickej budovy múzea, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a novodobej prístavby z 80. rokov 20. storočia.„Obe budovy sú navzájom prepojené. Pri realizácii prístavby vzniklo medzi oboma budovami átrium. V neskorších rokoch sa ukázalo toto riešenie ako problematické z dôvodu zatekania dažďovej vody do suterénu oboch budov, najmä v prípade prívalových zrážok v letných mesiacoch,“ opísala riaditeľka. V minulosti preto átrium čiastočne prestrešili. Toto sa ale podľa Homolovej ukázalo ako nedostatočné riešenie.„Realizačný projekt na zastrešenie átria uvažuje s úplnou ochranou átria pred prívalovými zrážkami a vetrom, a zároveň dokáže zabezpečiť dostatočné množstvo svetla prenikajúceho do expozícií cez okná budovy národnej kultúrnej pamiatky,“ vysvetlila. Podľa riaditeľky súčasný stav átria pre návštevníkov ani zamestnancov nie je bezprostredne ohrozujúci ani obmedzujúci. Problém je však nutné vyriešiť kvôli negatívnemu vplyvu vlhkosti na technický stav pamiatkového objektu budovy a zbierkových predmetov.Podtatranské múzeum spravuje viac ako 52-tisíc kusov zbierkových predmetov a viac ako 18-tisíc zväzkov kníh v historickej knižnici múzea. Má dve stále expozície v budove na Vajanského ulici, a to Poprad a okolie v zrkadle vekov a Knieža z Popradu a jeho hrobka, ktorá je európskym unikátom, sprístupnili ju vlani. V rokoch 2016 až 2018 prešlo múzeum rozsiahlou rekonštrukciou.