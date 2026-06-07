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07. júna 2026
Kaliňák sa zastal ministrov, opozícia podľa neho odvolávaniami zakrýva kauzu Šimečkovej matky
Opozícia by mala odvolávať ministrov len za naozaj závažné veci. Minister obrany Robert Kaliňák (
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7.6.2026 (SITA.sk) - Opozícia by mala odvolávať ministrov len za naozaj závažné veci.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) odvolávania viacerých ministrov v parlamente nepovažuje za opodstatnené. Podľa neho to vyjadruje paniku opozície z kauzy matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Povedal to v spravodajskej televízii Ta3 V politike.
Kaliňákova diskusná oponentka, nezaradená opozičná poslankyňa Jana Bittó Cigániková (zvolená za SaS) avizovala, že bude podporovať otvorenie schôdzí k odvolávaniam. „Smer vždy príde s kauzou Šimečkova mamka, keď ide do tuhého,” poznamenala. Kritizovala tiež „nekonečné odvolávanie všetkých za všetko”, podľa nezaradenej poslankyne to znižuje hodnotu samotného odvolávania. Podľa jej názoru by mala opozícia odvolávať len za závažné veci, časté odvolávania sú podľa nej neefektívne.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák sa zastal ministrov, opozícia podľa neho odvolávaniami zakrýva kauzu Šimečkovej matky © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) odvolávania viacerých ministrov v parlamente nepovažuje za opodstatnené. Podľa neho to vyjadruje paniku opozície z kauzy matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Povedal to v spravodajskej televízii Ta3 V politike.
Kaliňákova diskusná oponentka, nezaradená opozičná poslankyňa Jana Bittó Cigániková (zvolená za SaS) avizovala, že bude podporovať otvorenie schôdzí k odvolávaniam. „Smer vždy príde s kauzou Šimečkova mamka, keď ide do tuhého,” poznamenala. Kritizovala tiež „nekonečné odvolávanie všetkých za všetko”, podľa nezaradenej poslankyne to znižuje hodnotu samotného odvolávania. Podľa jej názoru by mala opozícia odvolávať len za závažné veci, časté odvolávania sú podľa nej neefektívne.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák sa zastal ministrov, opozícia podľa neho odvolávaniami zakrýva kauzu Šimečkovej matky © SITA Všetky práva vyhradené.
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