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Slovenská značka Facederma predstavila novinku LIPPLUS MAX a priblížila zákulisie vývoja vlastnej kozmetiky
V záhrade kliniky Facederma sa uskutočnilo podujatie venované slovenskej kozmetickej značke Facederma. Hostia mali príležitosť bližšie spoznať filozofiu značky, proces vývoja jej kozmetických ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - V záhrade kliniky Facederma sa uskutočnilo podujatie venované slovenskej kozmetickej značke Facederma.
Hostia mali príležitosť bližšie spoznať filozofiu značky, proces vývoja jej kozmetických produktov a novinku v portfóliu značky LIPPLUS MAX. Súčasťou programu bolo aj predstavenie novej ambasádorky značky, Aleny Heribanovej.
Facederma je slovenská rodinná značka, ktorá stavia na vlastnom vývoji a dlhoročných odborných skúsenostiach z praxe. Jej zakladateľka, Viera Ondríková, sa starostlivosti o pleť venuje už viac ako 25 rokov a práve každodenná práca s klientkami sa stala základom pri vývoji jednotlivých produktov. Receptúry vznikajú v úzkej spolupráci s chemikmi, odborníkmi a kozmetičkami, pričom ich vývoj a dôkladné testovanie trvá v priemere dva roky.
"Kozmetické trendy pozorne sledujeme, no pri vývoji sa nimi slepo neriadime. Každý nový produkt musí mať pre nás jasný zmysel, reagovať na potreby pokožky a prinášať reálny benefit pre klienta. Dôležité sú pre nás funkčné aktívne látky, ich účinné koncentrácie a dlhodobé výsledky. Preto každá receptúra prechádza dôkladným vývojom a testovaním ešte pred uvedením na trh," hovorí zakladateľka značky Viera Ondríková.
Jednou z hlavných noviniek podujatia bolo predstavenie séra na pery LIPPLUS MAX, ktorého vývoj prebiehal takmer dva roky v spolupráci s českým chemikom. Produkt kombinuje peptidy, kyselinu hyalurónovú, vlastný Lip Plump komplex a ďalšie aktívne látky, ktoré podporujú hydratáciu, pružnosť a celkový vzhľad pier. Spája efekt opticky plnších pier s dlhodobou starostlivosťou o ich kvalitu. Podľa značky ide o prvé peptidové sérum svojho druhu v Európe.Do predaja sa dostáva 13. júla 2026.
Hostia mali možnosť zblízka spoznať aktívne látky využívané pri výrobe produktov, nahliadnuť do jednotlivých fáz ich vývoja a prostredníctvom online spojenia diskutovať s hlavným chemikom, ktorý stojí za receptúrami produktov LIPPLUS MAX a HAIRPLUS MAX. Podujatie tak predstavilo nielen novinku značky, ale aj odborné zázemie a procesy, ktoré stoja za vznikom modernej slovenskej kozmetiky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenská značka Facederma predstavila novinku LIPPLUS MAX a priblížila zákulisie vývoja vlastnej kozmetiky © SITA Všetky práva vyhradené.
Hostia mali príležitosť bližšie spoznať filozofiu značky, proces vývoja jej kozmetických produktov a novinku v portfóliu značky LIPPLUS MAX. Súčasťou programu bolo aj predstavenie novej ambasádorky značky, Aleny Heribanovej.
Facederma je slovenská rodinná značka, ktorá stavia na vlastnom vývoji a dlhoročných odborných skúsenostiach z praxe. Jej zakladateľka, Viera Ondríková, sa starostlivosti o pleť venuje už viac ako 25 rokov a práve každodenná práca s klientkami sa stala základom pri vývoji jednotlivých produktov. Receptúry vznikajú v úzkej spolupráci s chemikmi, odborníkmi a kozmetičkami, pričom ich vývoj a dôkladné testovanie trvá v priemere dva roky.
"Kozmetické trendy pozorne sledujeme, no pri vývoji sa nimi slepo neriadime. Každý nový produkt musí mať pre nás jasný zmysel, reagovať na potreby pokožky a prinášať reálny benefit pre klienta. Dôležité sú pre nás funkčné aktívne látky, ich účinné koncentrácie a dlhodobé výsledky. Preto každá receptúra prechádza dôkladným vývojom a testovaním ešte pred uvedením na trh," hovorí zakladateľka značky Viera Ondríková.
Jednou z hlavných noviniek podujatia bolo predstavenie séra na pery LIPPLUS MAX, ktorého vývoj prebiehal takmer dva roky v spolupráci s českým chemikom. Produkt kombinuje peptidy, kyselinu hyalurónovú, vlastný Lip Plump komplex a ďalšie aktívne látky, ktoré podporujú hydratáciu, pružnosť a celkový vzhľad pier. Spája efekt opticky plnších pier s dlhodobou starostlivosťou o ich kvalitu. Podľa značky ide o prvé peptidové sérum svojho druhu v Európe.Do predaja sa dostáva 13. júla 2026.
Hostia mali možnosť zblízka spoznať aktívne látky využívané pri výrobe produktov, nahliadnuť do jednotlivých fáz ich vývoja a prostredníctvom online spojenia diskutovať s hlavným chemikom, ktorý stojí za receptúrami produktov LIPPLUS MAX a HAIRPLUS MAX. Podujatie tak predstavilo nielen novinku značky, ale aj odborné zázemie a procesy, ktoré stoja za vznikom modernej slovenskej kozmetiky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenská značka Facederma predstavila novinku LIPPLUS MAX a priblížila zákulisie vývoja vlastnej kozmetiky © SITA Všetky práva vyhradené.
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