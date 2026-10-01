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01. októbra 2026

Taraba získava politického spojenca. Slyško opúšťa Hlas aj poslanecký klub


Tagy: Bývalý minister životného prostredia odchod z poslaneckého klubu

Taraba uviedol, že so Slyškom už nejaký čas spolupracujú, a to najmä v oblasti regionálnej politiky. Poslanec Peter Slyško odchádza z poslaneckého klubu strany



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678f6c35b2c43811657722 scaled 1 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Taraba uviedol, že so Slyškom už nejaký čas spolupracujú, a to najmä v oblasti regionálnej politiky.


Poslanec Peter Slyško odchádza z poslaneckého klubu strany Hlas-SD a bude spolupracovať s bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Koalícia tak má podľa slov Tarabu už len 76 poslancov, keďže seba a Slyška neráta. Taraba uviedol, že so Slyškom už nejaký čas spolupracujú, a to najmä v oblasti regionálnej politiky.

Politický spojenec


To, ako budú obaja spolupracovať s vládnou koalíciou, bude podľa neho závisieť od toho, ako koalícia nastaví komunikáciu. Ubezpečil, že on aj Slyško sú pripravení podporiť každý dobrý zákon pre ľudí a hlasovať budú podľa vlastného vedomia a svedomia. Ak však bude pokračovať osočovanie, tak to bude mať podľa Tarabu vplyv aj na spoluprácu a podporu koalície.

Taraba označil Slyška za svojho politického spojenca, s ktorým plánuje v parlamente veľmi úzko spolupracovať. Súčasne zdôraznil, že Slyško neodchádza z poslaneckého klubu Hlasu preto, aby išiel proti koalícii, ale preto, aby mohli spolu v parlamente slobodne a pozitívne pôsobiť. „Vládna koalícia má 76 hlasov. Sme pripravení s vládnou koalíciou viesť korektnú debatu a diskusiu, pretože nám záleží na Slovensku,“ vyhlásil Taraba a pripomenul svoje vlastné slová o tom, že nikdy nebude hlasovať spôsobom, ktorý by destabilizoval vládu.

Aktívna diskusia


Taraba chce byť aktívnym poslancom. Zdôraznil, že nebude v parlamente ticho a že bude aktívne viesť diskusiu. Jeho cieľom pritom bude presadzovanie agendy zoštíhľovania štátu.

„S Tomášom Tarabom ešte ako ministrom a podpredsedom vlády som intenzívne komunikoval v rámci regiónov. Veľmi ma teší, že zo svojej funkcie nikdy neodmietol diskusiu a vždy sa snažil byť konštruktívny a nápomocný,“ uviedol Slyško. Toto rozhodnutie bolo podľa jeho slov veľmi náročné politicky aj osobne. „Nie je tajomstvom, že som bol súčasťou klubu a strany Hlas-SD. Dnes som oficiálne doručil vedeniu strany svoje odovzdanie funkcie (žilinského) krajského predsedu strany, vzdanie sa členstva v klube aj v strane,“ povedal poslanec s tým, že s vedením strany, s predsedom parlamentu aj s ministrami Hlasu o tom komunikoval.

Nebola to ľahká diskusia,“ priznal Slyško, ktorý ale ocenil prístup strany k jeho odchodu, a tiež to, akým spôsobom sú schopní naďalej komunikovať. Slyško sa tak stáva nezaradeným poslancom, ktorý bude spoločne s Tarabom presadzovať kľúčové témy pre regióny. Slyškov cieľ je, aby sa politika Národnej rady SR preniesla do regiónov a ľudia cítili, že sa politika robí pre nich. Zároveň informoval, že sú s koalíciou pripravení diskutovať aj o štátnom rozpočte.


Zdroj: SITA.sk - Taraba získava politického spojenca. Slyško opúšťa Hlas aj poslanecký klub © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý minister životného prostredia odchod z poslaneckého klubu
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