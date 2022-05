Podvodníci zmenili stratégiu. Najnovšie vystupujú ako zamestnanci pošty, aby od obetí vylákali peniaze

Pozor na podvodné e-maily

Nič vopred neplaťte

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta upozorňuje na podvodné zneužívanie mien zamestnancov pošty, a to v oblasti finančných služieb. Podvodníci volajú z utajených čísel, pričom sa predstavia ako zamestnanci pošty.Klientom následne tvrdia, že pošta mu má vyplatiť väčší obnos peňazí od viacerých spoločností, napríklad od spoločnosti CCS expert.Podvodníci sa odvolávajú na vyhlášku, podľa ktorej u seba môžu držať hotovosť najviac päť dní, no klienta vyzývajú k zaplateniu poistného.Cieľom podvodníkov je získať údaje o platobných kartách či bankových účtoch, ktoré môžu byť zneužité. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková v tlačovej správe.„Slovenská pošta zaznamenala už viac ako 30 rôznych typov podvodných e-mailov, ktoré sa tvária ako od pošty. Adresáta vyzývajú k úhrade platieb za doručenie zásielky, k zmene doručenia či uloženia zásielky, na zaplatenie colných poplatkov, možnosť vyhrať v súťaži hodnotné ceny či zapojiť sa do prieskumu a vyhrať finančnú hotovosť. Meno pošty je zneužívané aj pri kúpe rozličného tovaru cez inzertné portály, pričom podvodníci sa snažia získať údaje z platobných kariet inzerujúcich občanov," uviedla Dorčáková.Dodala, že predajcu najskôr kontaktujú cez aplikáciu, ponúknu mu vytvorenie objednávky na poštového kuriéra, ktorý má zásielku vyzdvihnúť a cez stránku pošty majú byť peniaze preposlané.Slovenská pošta pripomína, že nikdy nežiada úhradu poplatkov prostredníctvom e-mailov alebo iných správ, ani za colné konanie či DPH, ani nesprostredkúva žiadne platby.Klient za zásielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo v BalíkoBOXe. Rovnako je to aj pri platbe colných poplatkov a dane z pridanej hodnoty, ktoré hradí klient pri prevzatí zásielky.„Podozrivé telefonáty, správy či pochybná adresa phishingových e-mailov, v ktorých žiadajú o bezpečnostné údaje z platobných kariet, jasne napovedajú, že ide o podvod. V prípade, že klienti na tieto podvodné emaily už zareagovali a bola im spôsobená škoda, odporúčame im obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní," uzavrela Dorčáková.