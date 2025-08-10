|
Nedeľa 10.8.2025
|Včera Archív správ Nastavenia
|
10. augusta 2025
Podvodníci zneužívajú tvár ministra Kamenického, lákajú ľudí na falošné investície
Tagy: Minister financií SR
Ministerstvo financií SR upozorňuje na nárast klamlivých videí v internetovom priestore, ktoré zneužívajú identitu ministra financií
10.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo financií SR upozorňuje na nárast klamlivých videí v internetovom priestore, ktoré zneužívajú identitu ministra financií Ladislava Kamenického. Tieto videá, vytvorené pomocou umelej inteligencie, sa snažia presvedčiť ľudí, aby investovali peniaze s prísľubom rýchleho zisku. MF SR zdôrazňuje, že ide o podvod a minister Kamenický v žiadnom prípade nepropaguje žiadne finančné produkty.
Cieľom týchto videí je vylákať od občanov osobné údaje a finančné prostriedky. Ministerstvo vyzýva občanov, aby v prípade stretnutia s takýmto videom jeho obsah nahlásili, neklikali na neoverené web stránky a neposkytovali svoje osobné a platobné údaje. "Dôverujte iba oficiálnym informačným zdrojom!" apeluje MF SR.
Zdroj: SITA.sk - Podvodníci zneužívajú tvár ministra Kamenického, lákajú ľudí na falošné investície © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister financií SR
