Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vavrinec
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. augusta 2025

Podvodníci zneužívajú tvár ministra Kamenického, lákajú ľudí na falošné investície


Tagy: Minister financií SR

Ministerstvo financií SR upozorňuje na nárast klamlivých videí v internetovom priestore, ktoré zneužívajú identitu ministra financií



Zdieľať
66fe7cf11772a915825269 676x451 10.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo financií SR upozorňuje na nárast klamlivých videí v internetovom priestore, ktoré zneužívajú identitu ministra financií Ladislava Kamenického. Tieto videá, vytvorené pomocou umelej inteligencie, sa snažia presvedčiť ľudí, aby investovali peniaze s prísľubom rýchleho zisku. MF SR zdôrazňuje, že ide o podvod a minister Kamenický v žiadnom prípade nepropaguje žiadne finančné produkty.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Cieľom týchto videí je vylákať od občanov osobné údaje a finančné prostriedky. Ministerstvo vyzýva občanov, aby v prípade stretnutia s takýmto videom jeho obsah nahlásili, neklikali na neoverené web stránky a neposkytovali svoje osobné a platobné údaje. "Dôverujte iba oficiálnym informačným zdrojom!" apeluje MF SR.


Zdroj: SITA.sk - Podvodníci zneužívajú tvár ministra Kamenického, lákajú ľudí na falošné investície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister financií SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prvých 100 dní kancelára Merza: Rýchle reformy, tvrdé slová a nečakané embargo na Izrael
<< predchádzajúci článok
Zomrel James Lovell, veliteľ Apolla 13, ktoré prežilo explóziu pri Mesiaci

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 