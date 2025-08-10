Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.8.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

10. augusta 2025

Prvých 100 dní kancelára Merza: Rýchle reformy, tvrdé slová a nečakané embargo na Izrael


Nemecký kancelár Friedrich Merz presadil počas prvých 100 dní vo funkcii rozsiahle zmeny v bezpečnostnej, hospodárskej a migračnej ...



Zdieľať
germany_ukraine_57487 676x451 10.8.2025 (SITA.sk) -



Nemecký kancelár Friedrich Merz presadil počas prvých 100 dní vo funkcii rozsiahle zmeny v bezpečnostnej, hospodárskej a migračnej politike. No vo svojej neistej koalícii čelí rastúcim trhlinám. Vo februárovej volebnej noci nadšený Merz sľúbil, že do funkcie prinesie trochu „rambo zambo“.

„Nemecko je späť,“ povedal Merz a sľúbil, že po troch nevýrazných rokoch pod vedením svojho stredoľavého predchodcu Olafa Scholza oživí ekonomiku, armádu a medzinárodné postavenie Berlína. Ešte pred nástupom do úradu Merzovi kresťanskí demokrati (CDU/CSU) a ich vládni partneri zo Scholzovej Sociálnodemokratickej strany (SPD) uvoľnili pravidlá pre dlh a uvoľnili stovky miliárd eur pre nemecké ozbrojené sily a pre ich rozpadajúcu sa infraštruktúru.

Merz sľúbil, že vybuduje najväčšiu konvenčnú armádu v Európe tvárou v tvár nepriateľskému Rusku a bude udržiavať silnú podporu Ukrajine v súlade s Parížom a Londýnom.

Keď Izrael bombardoval iránske ciele, Merz, so záľubou v silných a často kontroverzných jednoriadkových hláškach, ho pochválil za to, že robí špinavú prácu. Avšak minulý piatok urobil odvážny krok a zmrazil vývoz zbraní do Izraela kvôli jeho kampani v Gaze.







Zdroj: SITA.sk - Prvých 100 dní kancelára Merza: Rýchle reformy, tvrdé slová a nečakané embargo na Izrael © SITA Všetky práva vyhradené.

