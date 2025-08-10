|
Nedeľa 10.8.2025
Meniny má Vavrinec
Denník - Správy
10. augusta 2025
Prvých 100 dní kancelára Merza: Rýchle reformy, tvrdé slová a nečakané embargo na Izrael
Nemecký kancelár Friedrich Merz presadil počas prvých 100 dní vo funkcii rozsiahle zmeny v bezpečnostnej, hospodárskej a migračnej ...
10.8.2025 (SITA.sk) -
Nemecký kancelár Friedrich Merz presadil počas prvých 100 dní vo funkcii rozsiahle zmeny v bezpečnostnej, hospodárskej a migračnej politike. No vo svojej neistej koalícii čelí rastúcim trhlinám. Vo februárovej volebnej noci nadšený Merz sľúbil, že do funkcie prinesie trochu „rambo zambo".
„Nemecko je späť," povedal Merz a sľúbil, že po troch nevýrazných rokoch pod vedením svojho stredoľavého predchodcu Olafa Scholza oživí ekonomiku, armádu a medzinárodné postavenie Berlína. Ešte pred nástupom do úradu Merzovi kresťanskí demokrati (CDU/CSU) a ich vládni partneri zo Scholzovej Sociálnodemokratickej strany (SPD) uvoľnili pravidlá pre dlh a uvoľnili stovky miliárd eur pre nemecké ozbrojené sily a pre ich rozpadajúcu sa infraštruktúru.
Merz sľúbil, že vybuduje najväčšiu konvenčnú armádu v Európe tvárou v tvár nepriateľskému Rusku a bude udržiavať silnú podporu Ukrajine v súlade s Parížom a Londýnom.
Keď Izrael bombardoval iránske ciele, Merz, so záľubou v silných a často kontroverzných jednoriadkových hláškach, ho pochválil za to, že robí špinavú prácu. Avšak minulý piatok urobil odvážny krok a zmrazil vývoz zbraní do Izraela kvôli jeho kampani v Gaze.
Zdroj: SITA.sk - Prvých 100 dní kancelára Merza: Rýchle reformy, tvrdé slová a nečakané embargo na Izrael © SITA Všetky práva vyhradené.
