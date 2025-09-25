|
Štvrtok 25.9.2025
25. septembra 2025
Ústavný súd SR opäť víta návštevníkov na Dni otvorených dverí, prináša aj novinku
Ústavný súd (ÚS) SR opäť víta návštevníkov na Dni otvorených dverí. Ako z ÚS SR priblížili, tento rok prináša novinku pre návštevníkov v podobe možnosti ...
25.9.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR opäť víta návštevníkov na Dni otvorených dverí. Ako z ÚS SR priblížili, tento rok prináša novinku pre návštevníkov v podobe možnosti zapojenia sa do vedomostných kvízov prostredníctvom QR kódov v stánku ústavného súdu. Informácie o ÚS SR a jeho fungovaní môžu načerpať počas prehliadok v sprievode zamestnancov kancelárie ústavného súdu.
Dostanú sa tak aj do priestorov, ktoré zvyčajne nie sú prístupné pre verejnosť. Ide napríklad o Sieň nezávislosti, kde sa konajú neverejné zasadnutia pléna ústavného súdu, taktiež salónik na prijímanie protokolárnych návštev, no uvidia aj kanceláriu sudcu ústavného súdu, nádvorie ÚS SR a pojednávaciu miestnosť určenú na verejné pojednávania, konferencie a školenia.
„Okrem sprievodcov budú informácie podávané aj prostredníctvom QR kódov videoprehliadky. Tieto kódy budú spolu s popismi jednotlivých stanovíšť umiestnené v interiéroch a exteriéroch objektov ústavného súdu," informuje ÚS SR. Počas programu bude premietaný aj prvý a jediný filmový dokument o ústavnom súde „Najmocnejšia inštitúcia“, pre základné a stredné školy bude zas pripravená prezentácia o ústavnom súde, a tiež prehliadka výtvarných prác z predchádzajúcich ročníkov DOD.
„Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan odovzdá ceny výhercom literárnej súťaže na tému „Mládež a ústavné povedomie: formovanie uvedomelých občanov“ a výtvarnej súťaže na tému „Práva a slobody nám dávajú krídla“,“ uvádza ústavný súd. Do vyhlásených súťaží sa zapojilo žiactvo a študentstvo z rôznych miest, od Košíc cez Brezno, Levoču, Gelnicu, Prakovce, Červenice, Krompachy, Žiar nad Hronom, Hlohovec až po Buzice, Myjavu, Nitru a Bratislavu.
„Deti a mladí ľudia vo svojich prácach akcentovali význam rodiny a školy pri formovaní ústavného povedomia, vyjadrili uznanie rodičom aj učiteľom, ktorí im vysvetľujú ústavné princípy, upozorňujú ich na práva a slobody a potrebu ich ochrany," konštatuje ÚS SR.
„To, že deti a mládež majú záujem o ústavu, ústavné otázky a ústavnosť znamená, že máme nádej na pozitívny vývoj v budúcnosti. To, že pod vedením rodičov a učiteľov prejavujú už v mladom veku ochotu a spôsobilosť participácie na veciach verejných, je signálom, že nám rastie generácia s potrebnou empatiou i asertivitou pre elimináciu rozdielov medzi ľuďmi a posilnenie vzájomnej úcty a rešpektu. Som naozaj rád, že v hojnom počte prichádzajú na ústavný súd a sú súčasťou tohto podujatia," uzavrel predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd SR opäť víta návštevníkov na Dni otvorených dverí, prináša aj novinku © SITA Všetky práva vyhradené.
