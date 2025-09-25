Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. septembra 2025

Ústavný súd SR opäť víta návštevníkov na Dni otvorených dverí, prináša aj novinku


Tagy: Deň otvorených dverí literárna súťaž Predseda Ústavného súdu SR

Ústavný súd (ÚS) SR opäť víta návštevníkov na Dni otvorených dverí. Ako z ÚS SR priblížili, tento rok prináša novinku pre návštevníkov v podobe možnosti ...



Zdieľať
66857f292597e743263718 676x447 25.9.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR opäť víta návštevníkov na Dni otvorených dverí. Ako z ÚS SR priblížili, tento rok prináša novinku pre návštevníkov v podobe možnosti zapojenia sa do vedomostných kvízov prostredníctvom QR kódov v stánku ústavného súdu. Informácie o ÚS SR a jeho fungovaní môžu načerpať počas prehliadok v sprievode zamestnancov kancelárie ústavného súdu.

Bude premietaný aj dokument


Dostanú sa tak aj do priestorov, ktoré zvyčajne nie sú prístupné pre verejnosť. Ide napríklad o Sieň nezávislosti, kde sa konajú neverejné zasadnutia pléna ústavného súdu, taktiež salónik na prijímanie protokolárnych návštev, no uvidia aj kanceláriu sudcu ústavného súdu, nádvorie ÚS SR a pojednávaciu miestnosť určenú na verejné pojednávania, konferencie a školenia.

Okrem sprievodcov budú informácie podávané aj prostredníctvom QR kódov videoprehliadky. Tieto kódy budú spolu s popismi jednotlivých stanovíšť umiestnené v interiéroch a exteriéroch objektov ústavného súdu," informuje ÚS SR. Počas programu bude premietaný aj prvý a jediný filmový dokument o ústavnom súde „Najmocnejšia inštitúcia“, pre základné a stredné školy bude zas pripravená prezentácia o ústavnom súde, a tiež prehliadka výtvarných prác z predchádzajúcich ročníkov DOD.

Fiačan odmení výhercov literárnej a výtvarnej súťaže


Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan odovzdá ceny výhercom literárnej súťaže na tému „Mládež a ústavné povedomie: formovanie uvedomelých občanov“ a výtvarnej súťaže na tému „Práva a slobody nám dávajú krídla“,“ uvádza ústavný súd. Do vyhlásených súťaží sa zapojilo žiactvo a študentstvo z rôznych miest, od Košíc cez Brezno, Levoču, Gelnicu, Prakovce, Červenice, Krompachy, Žiar nad Hronom, Hlohovec až po Buzice, Myjavu, Nitru a Bratislavu.

Deti a mladí ľudia vo svojich prácach akcentovali význam rodiny a školy pri formovaní ústavného povedomia, vyjadrili uznanie rodičom aj učiteľom, ktorí im vysvetľujú ústavné princípy, upozorňujú ich na práva a slobody a potrebu ich ochrany," konštatuje ÚS SR.

To, že deti a mládež majú záujem o ústavu, ústavné otázky a ústavnosť znamená, že máme nádej na pozitívny vývoj v budúcnosti. To, že pod vedením rodičov a učiteľov prejavujú už v mladom veku ochotu a spôsobilosť participácie na veciach verejných, je signálom, že nám rastie generácia s potrebnou empatiou i asertivitou pre elimináciu rozdielov medzi ľuďmi a posilnenie vzájomnej úcty a rešpektu. Som naozaj rád, že v hojnom počte prichádzajú na ústavný súd a sú súčasťou tohto podujatia," uzavrel predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.


Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd SR opäť víta návštevníkov na Dni otvorených dverí, prináša aj novinku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň otvorených dverí literárna súťaž Predseda Ústavného súdu SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Podvodným telefonátom ešte neodzvonilo, legendy páchateľov sa však neustále opakujú
<< predchádzajúci článok
Vylúčenie poslanca nie je riešenie, podľa Richtera je pre koalíciu najdôležitejšie zachovanie čísel pri hlasovaní – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 