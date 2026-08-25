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25. augusta 2026
Pogačar chcel v 3. etape útočiť, ale v krupobití prvý zamával, že schádza z trate
Tadej Pogačar zostáva lídrom Vuelty napriek tomu, že 3. etapa bola zrušená. Aj v cyklistike nastanú chvíle, keď treba ustúpiť a skloniť sa pred silou počasia. Na vlastnej koži to zažili pretekári v ...
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25.8.2026 (SITA.sk) - Tadej Pogačar zostáva lídrom Vuelty napriek tomu, že 3. etapa bola zrušená.
Aj v cyklistike nastanú chvíle, keď treba ustúpiť a skloniť sa pred silou počasia. Na vlastnej koži to zažili pretekári v 3. etape na španielskej Vuelte, ktorá sa mala končiť náročným stúpaním na Font Romeu do výšky 1941 m.
Práve tam chcel slovinský fenomén Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG) zaútočiť a zvýšiť náskok na čele celkového poradia v súťaži o La Roja, teda červený dres lídra pretekov.
Lenže približne 15 km pred cieľom bol práve Pogačar jazdec, ktorý na čele zredukovaného pelotónu zamával ostatným, aby v silnom vetre a búrke spojenej s krupobitím spomalili a po chvíli opustil trať.
Pogačar ukázal doľava a vyzval ostatných, aby ho nasledovali. Bola tam akási budova, do ktorej sa všetci nahrnuli, aby sa ukryli pred búrkou.
V čase Pogačarovho zásahu boli tesne pred pelotónom dvaja odtrhnutí jazdci – Mats Wenzel (Kern Pharma) a Lorenzo Fortunato (XDS-Astana) – a nie je jasné, kedy alebo ako dostali pokyny na zastavenie pretekov. Po istom čase však organizátori zverejnili vyhlásenie o úplnom zrušení 3. etapy.
"Pre bezpečnosť jazdcov bola tretia etapa zrušená. Nebude mať víťaza ani udeľovanie ocenení na stupňoch víťazov. Rovnako rušíme výsledky jednej horskej a jednej rýchlostnej prémie," napísali organizátori Vuelty v tlačovej správe.
Toto rozhodnutie si vyslúžilo pochvalu od vedenia tímu Visma-Lease a Bike aj väčšiny ostatných tímov. "Bolo to dobré rozhodnutie od jazdcov a organizácie zosadnúť z bicyklov. Pre všetkých je najbezpečnejšie zrušiť etapu, pretože poveternostné podmienky boli jednoducho príliš nebezpečné na to, aby sa pokračovalo," uviedli predstavitelia holandského tímu.
Práve Visma má v najlepšej trojke celkového poradia až dvoch svojich pretekárov. Belgičan Wout van Aert zaostáva za lídrom Pogačarom o 9 sekúnd a Angličan Matthew Brennan o 10 sekúnd.
Tieto výsledky po druhej etape zostávajú v platnosti až do štvrtej etapy, keďže tretiu oficiálne zrušili. V utorok čaká na cyklistov na Vuelte iba 104,5 km dlhá, ale výrazne kopcovitá etapa v Andorre s tromi stúpaniami prvej kategórie.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar chcel v 3. etape útočiť, ale v krupobití prvý zamával, že schádza z trate © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj v cyklistike nastanú chvíle, keď treba ustúpiť a skloniť sa pred silou počasia. Na vlastnej koži to zažili pretekári v 3. etape na španielskej Vuelte, ktorá sa mala končiť náročným stúpaním na Font Romeu do výšky 1941 m.
Práve tam chcel slovinský fenomén Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG) zaútočiť a zvýšiť náskok na čele celkového poradia v súťaži o La Roja, teda červený dres lídra pretekov.
Lenže približne 15 km pred cieľom bol práve Pogačar jazdec, ktorý na čele zredukovaného pelotónu zamával ostatným, aby v silnom vetre a búrke spojenej s krupobitím spomalili a po chvíli opustil trať.
Pogačar ukázal doľava a vyzval ostatných, aby ho nasledovali. Bola tam akási budova, do ktorej sa všetci nahrnuli, aby sa ukryli pred búrkou.
Dvaja v úniku
V čase Pogačarovho zásahu boli tesne pred pelotónom dvaja odtrhnutí jazdci – Mats Wenzel (Kern Pharma) a Lorenzo Fortunato (XDS-Astana) – a nie je jasné, kedy alebo ako dostali pokyny na zastavenie pretekov. Po istom čase však organizátori zverejnili vyhlásenie o úplnom zrušení 3. etapy.
"Pre bezpečnosť jazdcov bola tretia etapa zrušená. Nebude mať víťaza ani udeľovanie ocenení na stupňoch víťazov. Rovnako rušíme výsledky jednej horskej a jednej rýchlostnej prémie," napísali organizátori Vuelty v tlačovej správe.
Pochvala od Vismy
Toto rozhodnutie si vyslúžilo pochvalu od vedenia tímu Visma-Lease a Bike aj väčšiny ostatných tímov. "Bolo to dobré rozhodnutie od jazdcov a organizácie zosadnúť z bicyklov. Pre všetkých je najbezpečnejšie zrušiť etapu, pretože poveternostné podmienky boli jednoducho príliš nebezpečné na to, aby sa pokračovalo," uviedli predstavitelia holandského tímu.
Deväť sekúnd
Práve Visma má v najlepšej trojke celkového poradia až dvoch svojich pretekárov. Belgičan Wout van Aert zaostáva za lídrom Pogačarom o 9 sekúnd a Angličan Matthew Brennan o 10 sekúnd.
Tieto výsledky po druhej etape zostávajú v platnosti až do štvrtej etapy, keďže tretiu oficiálne zrušili. V utorok čaká na cyklistov na Vuelte iba 104,5 km dlhá, ale výrazne kopcovitá etapa v Andorre s tromi stúpaniami prvej kategórie.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar chcel v 3. etape útočiť, ale v krupobití prvý zamával, že schádza z trate © SITA Všetky práva vyhradené.
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