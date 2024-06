Zaradili sa medzi najslabšiu štvorku, Česi budú analyzovať neúspech na ME v Nemecku

Nebudú odvolávať trénera

28.6.2024 (SITA.sk) - Iba jeden získaný bod v troch zápasoch zaradil český tím medzi štyroch najslabších účastníkov ME 2024 vo futbale v Nemecku.Okrem Čechov skončili s touto bilanciou v skupinovej časti ME iba Albánci, Poliaci a Škóti. Pre šéfa Futbalovej asociácie Českej republiky Petra Fouseka to však nie je dôvod na to, aby sa odvolával tréner Ivan Hašek „Nemôžem hovoriť za kolegov z výkonného výboru, ale túto otázku nebudem navrhovať. Trénera sme vyberali ako dlhodobé riešenie a podpísali s ním zmluvu na dlhší čas. Mali sme väčšie očakávania ako zisk jediného bodu, ale všetko musíme vnímať komplexne - športovo, organizačne aj ekonomicky," uviedol Petr Fousek v rozhovore na webe iDnes.cz.Fousek zopakoval známe fakty z minulosti - po neúspechu na vrcholnom podujatí bude nasledovať analýza s chladnou hlavou. Priznal však, že postup do osemfinále bol jasne stanovený cieľ, ktorý mužstvo nesplnilo.„Naša nálada je mrzutá. Domov odchádzame len veľmi neradi. Najviac ma mrzí, že všetko sa skončilo príliš skoro. Ako šéfa zväzu ma najviac zaujímajú výsledky, ktoré neboli dobré. Na druhej strane tam boli odhodlanie a snaha. Proti Gruzíncom sme dominovali, ale nezvíťazili. A Turecko? S desiatimi hráčmi mužstvo predviedlo heroický výkon na hranici možností. Do poslednej chvíle bojovalo o postupový gól, na hráčoch som videl pozitívnu mentálnu zmenu. Turnaj nám ukázal, že máme mladých perspektívnych futbalistov pre reprezentáciu do ďalších rokov," skonštatoval Fousek.Český tím prišiel tesne pred začiatkom ME o stredopoliara Michala Sadílka, ktorý sa počas sústredenia v Rakúsku bizarne zranil na trojkolke. Problém bol však aj v tom, že vedenie reprezentácie pustilo do médií správu, že spadol z bicykla a vedome zavádzalo. Bude aj to súčasťou českej analýzy po ME 2024?„Tréner Hašek predloží analýzu v auguste a bude ju prezentovať na výkonnom výbore. Michal Sadílek prišiel za mužstvom na ME a súcitil s ním. Jeho neúčasť v zápasoch vnímam najmä ako jeho osobnú tragédiu," dodal Fousek.