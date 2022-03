Slovenskí biatlonisti dosiahli v Estónsku nečakaný úspech, v klasickej mixštafete obsadili šieste miesto

Základ úspechu položil Šima

14.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský biatlon sa na predposlednom podujatí Svetového pohára v tejto sezóne v estónskom Otepää dočkal nečakaného úspechu. V klasickej mixštafete na 4x 7,5 km Slováci obsadili šieste miesto s odstupom tri a pol minúty za víťaznými Nórmi.Slovensko reprezentovalo kvarteto Michal Šima, Tomáš Sklenárik a sestry Ivona a Paulína Fialkové, ktorí celkovo desaťkrát dobíjali. Zaznamenali tretí najlepší výsledok v histórii zmiešaných štafiet.Najlepším umiestnením Slovenska je tretie miesto z Kontiolahti z februára 2012 so štvoricou Jana Gereková, Anastasia Kuzminová, Matej Kazár a Miroslav Matiaško“Cítil som sa celkom dobre a mal som veľmi dobre pripravené lyže. Prvé dve kolá sa mi išlo dobre, vždy som šiel s niekým. V poslednom kole po strelnici súperi nasadili také tempo, že som nemal šancu. Snažil som sa, aby strata bola čo najmenšia. No mal som čo robiť, bol som hrozne vyčerpaný,“ komentoval svoj úsek Michal Šima pre špecializovaný web slovenskybiatlon.sk.Práve Šima položil základ slovenského úspechu na prvom úseku, keď Tomášovi Sklenárikovi odovzdával na šiestom mieste.Kritický okamih prežila slovenská štafeta na druhom úseku. V streľbe v stoji potreboval Tomáš Sklenárik všetky náhradne náboje, ale zvládol ich dobiť s úctyhodnou rýchlosťou a Ivone Fialkovej odovzdal na dvanástom mieste.“Na trati som mal už problém udržať skupinku, ktorá ma predbiehala, napriek tomu, že som šiel na hrane mojich aktuálnych možností. Na stojke som sa celkom vytrápil, ale našťastie to bolo bez trestného kola. A posledné kolo som si dal za úlohu ísť úplný šrot, aby tá strata nebola ešte väčšia,“ opísal najmladší zo slovenskej štvorice.Ivonu Fialkovú podržala streľba, ktorá jej robila v poslednom čase problémy a dokázala Slovensko posunúť na deviatu pozíciu.“Štafetový výkon nie je iba o jednotlivcovi, ale deň musí sadnúť všetkým štyrom pretekárom. Podarilo sa, odviedli sme dobrý kus práce. Teším sa, že som sa cítila lepšie a mohla som sa oprieť aj o streľbu, s čím som mala v posledných dňoch trochu problém. V globále som podala pekný výkon,“ neskrývala radosť mladšia zo sestier Fialkových.Najskúsenejšia Paulína Fialková štafetu uzatvárala. Zmiešané štafety boli pre ňu tretie preteky počas troch dní v Otepää.“Bola som už unavená. Ani som sa necítila na preteky, ale keď som videla, ako sa to vyvíja a aká je šanca na dobrý výsledok, tak som urobila, čo bolo v mojich silách,“ našla v sebe motiváciu 29-ročná rodáčka z Čierneho Balogu.Staršej zo sestier Fialkových sa podarilo dotiahnuť slovenskú štafetu do najlepšej šestky a úspešne zakončiť sezónu z hľadiska kolektívnych súťaží."V prvej polovici môjho úseku sa mi podarilo dohnať súperky a po čistej streľbe v ľahu ich predbehnúť. Potom som už išla v podstate sama, pretože pretekárky predo mnou boli príliš ďaleko. Takisto za mnou bola veľká medzera. Posledné kolo už bolo v pokoji a naozaj som si ho užila, pretože fanúšikovia v Estónsku boli úžasní a popri trati povzbudzovali každého, nielen svojich. Do cieľa som sa nemusela ponáhľať, mohla som im zakývať,“ dodala Paulína Fialková pre Slovenský biatlon.Biatlonistov čaká záver sezóny v dňoch 17.- 20. marca v nórskom Osle/Holmenkollene, kde sú na programe rýchlostné, stíhacie aj preteky s hromadným štartom.Veľký glóbus medzi mužmi už v predstihu získal Quentin Fillon Maillet z Francúzska, u žien je na najlepšej ceste oslavovať celosezónny triumf v domácom stredisku Marte Olsbuová Röiselandová. Pred Elvírou Öbergovou zo Švédska má náskok 82 bodov.