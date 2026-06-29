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29. júna 2026

Prezident futbalového zväzu v Saudskej Arábii rezignoval po vypadnutí z MS


Tagy: MS vo futbale 2026 Saudskoarabská futbalová liga - Saudi PRO League

Šéf saudskoarabského futbalu odstúpil po neúspechu tímu na svetovom šampionáte. Futbalová reprezentácia Saudskej Arábie na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike získala v základnej H-skupine dva ...



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uruguay_saudi_arabia_wcup_soccer_63_24 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Šéf saudskoarabského futbalu odstúpil po neúspechu tímu na svetovom šampionáte.


Futbalová reprezentácia Saudskej Arábie na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike získala v základnej H-skupine dva body, v tabuľke obsadila poslednú 4. priečku a nepostúpila do vyraďovačky. Reakciou je abdikácia prezidenta národného futbalového zväzu Yassera al-Misehala. Saudskoarabský výber na turnaji remizoval s Uruguajom (1:1) aj Kapverdami (0:0), Španielom Saudi podľahli hladko 0:4.

"Neúspech národného tímu v boji o postup do ďalšej fázy majstrovstiev sveta je výsledok, ktorý zaostáva za všetkými našimi ambíciami, a ja nesiem plnú zodpovednosť. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí dúfali, že náš tím dosiahne lepšie umiestnenie. Pocit zodpovednosti si vyžaduje dať šancu na otvorenie novej kapitoly, preto som sa rozhodol nepokračovať do konca môjho pôvodného obdobia,“ napísal al-Misehal na platforme X.

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Al-Misehal bol na čele zväzu sedem rokov a zohral kľúčovú úlohu pri úspešnej kandidatúre Saudskej Arábie na organizáciu MS 2034, čo je ústredný prvok stratégie diverzifikácie ekonomiky krajiny závislej hlavne na rope.

Saudská Arábia sa predstavila na tretích po sebe idúcich majstrovstvách sveta. Ešte pred turnajom v marci sa séria slabých výsledkov v prípravných zápasoch skončila odvolaním francúzskeho trénera Hervého Renarda, ktorý predtým nahradil Taliana Roberta Manciniho.

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Bohatá monarchia v Perzskom zálive investovala za ostatné tri roky takmer dve miliardy dolárov do futbalu, do ligy pritiahla hviezdne mená ako Cristiano Ronaldo, Neymar či Karim Benzema. Tamojšia Pro League sa stala jednou z najlukratívnejších líg na svete.


Zdroj: SITA.sk - Prezident futbalového zväzu v Saudskej Arábii rezignoval po vypadnutí z MS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Saudskoarabská futbalová liga - Saudi PRO League
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