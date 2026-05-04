 Meniny má Florián
04. mája 2026

Tenisti kritizujú odmeny na Roland Garros, žiadajú väčší podiel z príjmov


4.5.2026 (SITA.sk) - Podľa hráčov dosiahol Roland Garros minulý rok príjmy 395 miliónov eur, čo predstavuje 14-percentný nárast, zatiaľ čo celková suma pre hráčov sa zvýšila len o 5,4 percenta.


Poprední svetoví hráči vrátane Jannika Sinnera a Ariny Sobolenkovej vyjadrili „hlboké sklamanie“ nad výškou odmien na grandslamovom turnaji Roland Garros pre rok 2026.

Vo vyhlásení uviedli, že oznámené zvýšenie prize money o 9,5 percenta „nerieši štrukturálne problémy, ktoré hráči opakovane a oprávnene nastoľujú“. Poukázali na to, že príjmy turnaja rástli rýchlejšie než odmeny.

Podľa hráčov dosiahol Roland Garros minulý rok príjmy 395 miliónov eur, čo predstavuje 14-percentný nárast, zatiaľ čo celková suma pre hráčov sa zvýšila len o 5,4 percenta. Podiel hráčov z príjmov tak klesol na 14,3 percenta.

Hráči odhadujú, že tento rok príjmy presiahnu 400 miliónov eur, pričom ich podiel zostane pod hranicou 15 percent. Dlhodobo pritom požadujú približne 22-percentný podiel, čo by zodpovedalo úrovni turnajov kategórie 1000 na okruhoch ATP a WTA.

List zároveň kritizuje nedostatok komunikácie zo strany organizátorov. „Nedošlo k žiadnemu pokroku v otázkach blahobytu hráčov ani k vytvoreniu mechanizmu na ich zapojenie do rozhodovania,“ uvádza sa v texte.

Napätie medzi hráčmi a grandslamovými turnajmi pretrváva už dlhšie a zahŕňa aj otázky dôchodkového zabezpečenia či podpory počas materskej dovolenky, ktoré podľa hráčov zostávajú bez riešenia.


Zdroj: SITA.sk - Tenisti kritizujú odmeny na Roland Garros, žiadajú väčší podiel z príjmov © SITA Všetky práva vyhradené.

