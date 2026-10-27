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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Tréner sexuálne obťažoval svoju zverenkyňu. Masáž chcel vykonať aj po tom, čo mu oznámila, že nemá spodné prádlo


Tagy: Beh na lyžiach Kritika Námietky príbeh Sexuálne obťažovanie

Dvadsaťsedemročná športovkyňa očakávala, že sa klub, v ktorom vyrastala, postaví na jej stranu a zaistí pocit bezpečia. Pomoci sa však nedočkala. Nórska bežkyňa na lyžiach Kristine ...



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beijing_olympics_cross_country_53312 7593b687c6ff4ae899234fc8ea9f7bc1 scaled 1 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťsedemročná športovkyňa očakávala, že sa klub, v ktorom vyrastala, postaví na jej stranu a zaistí pocit bezpečia. Pomoci sa však nedočkala.


Nórska bežkyňa na lyžiach Kristine Stavås Skistadová si súkromie najradšej nechávala pre seba, no tentoraz nemala inú možnosť a šla so svojím príbehom do médií.

Snažila sa celú záležitosť vyriešiť interne, no po mesiacoch, ktoré opisuje ako obdobie plné klamstiev a snáh o jej umlčanie, sa cítila byť nútená podeliť sa o to s verejnosťou.

Na jar podala sťažnosť proti dlhoročnému trénerovi Lagemu Sofienlundovi, a vysvetlila, prečo napokon prerušila väzby so svojím materským klubom Konnerud IL.

Začala strácať samú seba


Celé to napokon zamietla etická a disciplinárna komisia materského tímu. Kouč podľa svojich seba plne spolupracoval a k výsledku nemá viac čo dodať.

Sofienlund bol pre Skistadovú viac než len trénerom. Bol jedným z ľudí, ktorým dôverovala najviac – človekom, ktorý v jej živote zohrával významnú úlohu. A to ako v športovej, tak aj v osobnej rovine.

Prečo podala sťažnosť? "Išlo o kontrolu, moc, financie, fyzickú blízkosť, sexuálne obťažovanie a stieranie hraníc rolí, v dôsledku čoho som si nakoniec nebola istá, na čo vlastne môžem povedať ´nie´. Začínala som strácať samu seba," uviedla v e-maile pre nórsku TV 2.

Nepríjemné momenty


Nešlo o jediný incident, hromadilo sa to mnoho rokov. "Išlo o dlhé objatia, hladkanie, potľapkávanie po zadku či masáže. Komentoval môj vzhľad. Taktiež chcel, aby sme trávili viac času osamote s tvrdením, že to prospeje nášmu profesionálnemu vzťahu. Išlo o mieru fyzickej blízkosti, ktorú som vnímala ako neželanú a urážlivú," prezradila Skistadová.

"Deň pred šprintom na majstrovstvách sveta som mala v pláne absolvovať svoju zvyčajnú mentálnu prípravu. Lage ma vyzdvihol v hoteli a odviezol ma do svojej izby, vzdialenej asi 25 minút cesty. Chcel, aby sme prípravu absolvovali v posteli - ležal tam a hladkal ma, zatiaľ čo ja som bola v jeho objatí," pokračovala.

Kouč jej ponúkol masáž, no tú odmietla, pretože pod nohavicami nemala spodné prádlo. Odvetil jej, že to nie je problém a že to chce urobiť aj tak. "Zrazu som sa ocitla v situácii, keď som musela stanoviť hranice vlastnému trénerovi. Bolo to pre mňa mimoriadne nepríjemné."

Pochopil závažnosť situácie?


Bežkyňa na lyžiach tvrdí, že ľudia z okolia športu a klubu s ňou manipulovali, aby uverila, že takéto správanie je prijateľné. Sofienlund reagoval, že je všetko v poriadku, no vyjadril ochotu v budúcnosti niečo zmeniť.

"Fyzickú blízkosť vysvetľujem tým, že bola vzájomne odsúhlasená, vyvinula sa postupom času v dôsledku blízkeho a pozitívneho vzťahu a športovkyňa z tejto fyzickej blízkosti profitovala," uviedol v dokumente etickej komisie.

A výsledok? Riziko opakovania nevhodného správania bolo údajne nízke, preto by nemal byť akýkoľvek trest z tých najprísnejších. "Komisia má však isté pochybnosti o tom, či osoba, voči ktorej bol podnet podaný, pochopila závažnosť celej záležitosti."


Zdroj: SITA.sk - Tréner sexuálne obťažoval svoju zverenkyňu. Masáž chcel vykonať aj po tom, čo mu oznámila, že nemá spodné prádlo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Beh na lyžiach Kritika Námietky príbeh Sexuálne obťažovanie
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