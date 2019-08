Pohodo.sk – nový online projekt vydavateľstva JAGA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.8.2019 (Webnoviny.sk) - Pohodo.sk , nový online projekt vydavateľského domu JAGA GROUP, v týchto dňoch uzatvára verejnú testovaciu prevádzku a naplno rozbieha komerčné aktivity. Pohodo.sk je prehľadný online agregátor tovarov z oblasti bývania - segmentu, v ktorom je JAGA na slovenskom mediálnom trhu tradičným lídrom.Agregátor od začiatku roka 2019 vybudoval katalóg obsahujúciod viac ako 130 eshopov pôsobiacich na slovenskom trhu. Produkty sú prehľadne usporiadané do takmer 400 kategórií. Hlavné z nich sú Nábytok, Dekorácie, Bytový textil, Osvetlenie a Rekonštrukcia. Vyhľadávanie uľahčuje ďalších tisíc upresňujúcich vlastností ako farba, rozmery, štýl, veľkosť či materiál. Štandardom je aj vyhľadávanie podľa miestností, ktoré chce zákazník zariadiť - okrem najhľadanejších ako sú obývačka, kuchyňa, spálňa, detská izba či kúpelňa myslelo Pohodo.sk aj na špecialitky ako je predsieň či pracovňa.Používateľské rozhranie Pohodo.sk je na rozdiel od cenových porovnávačov založené na vizuálnom vnímaní. Nábytok bytový textil či dekorácie totiž patria medzi tovary, pri nákupe ktorých rozhoduje primárne dizajn.S katalógom produktov sú prepojené Fotoinšpirácie , z ktorých môže návštevník načerpať inšpiráciu v prípade, že ešte nemá konkrétny nákupný zámer. Aj tu platí, že v galériách vie návštevník filtrovať podľa miestnosti, štýlu či farba, do ktorej má byť interiér či exteriér ladený. Ak návštevníka niečo zaujme, z fotky sa preklikne priamo do zoznamu podobných produktov. V sekcii Fotoinšpirácie sa nachádza zatiaľ niekoľko stoviek fotografií, ktorých počet chce tím Pohodo v najbližších mesiacoch zvýšiť na niekoľko tisíc.Obsah agregátora je naplnený z katalógov popredných eshopov pôsobiacich na slovenskom trhu. Tím Pohodo.sk získané dáta spracúva pomocou na mieru vyvinutého softvéru tak, aby si návštevník webu mohol na jednom mieste komfortne vyberať z ponuky stoviek rôznych obchodníkov.Nový agregátor nábytku a bytových doplnkov bol vyvinutý s cieľom poskytnúť eshopom efektívnyOkrem printových magazínov Môj dom, Urob si sám, Záhrada a Tvorivé bývanie sú to aj online magazíny Mojdom.sk ASB.sk a ďalšie. Tie spolu priťahujú ažBiznisový model Pohodo.sk je založený primárne na princípe pay-per-click, avšak možné je zapojenie eshopov aj na affiliate (províznom) modeli. Bidovanie ceny za kliknutie umožní eshopom získať lepšie pozície na stránkach agregátora ako aj propagáciu produktov v článkovom obsahu médií JAGA GROUP.Vydavateľský dom JAGA je slovenský líder v oblasti printových magazínov a internetových portálov zameraných na stavebníctvo, architektúru, bývanie a hobby. Okrem mesačníka Môj dom vydáva aj najčítanejší slovenský magazín pre domácich majstrov Urob si sám, ďalej časopisy Záhrada a Tvorivé bývanie pre laickú verejnosť. Vlajkovou loďou zo segmentu B2B je magazín ASB architektúra, stavebníctvo, biznis.Viac informácií: info@pohodo.skInzercia