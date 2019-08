Tatranci vnímajú vyjadrenia ministra L. Sólymosa k zonácii s rezervou

Na snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 14. augusta (TASR) – Tatranci vnímajú vyjadrenia ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa k schváleniu zonácie do konca roka s rezervou. Šéf rezortu pred časom povedal, že prijatiu zonácie by pomohlo schválenie zákona o ochrane prírody v septembri a že ak by sa tak stalo, návrh zonácie by mohol existovať do konca roka.Zástupcovia horských sídiel a tamojších samospráv sa o prijatie zonácie a stanovenie jasných pravidiel pre všetky subjekty pôsobiace na území Tatranského národného parku (TANAP-u) snažia už dlhé roky. Starosta Štrby a predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Michal Sýkora upozornil na to, že jasné pravidlá, ktoré by obce a mestá mohli premietnuť do svojich územných plánov a systematicky sa tak venovať rozvoju svojich území k spokojnosti obyvateľov i návštevníkov, však stále nemajú k dispozícii. Dodal, že už pred desiatimi rokmi vláda SR na výjazdovom zasadaní v okrese Poprad prijala uznesenie, že zonácia bude prijatá v konkrétnom termíne, doteraz to tak nie je. Aj preto vnímajú posledné vyjadrenia Sólymosa s rezervou.uviedol Sýkora.Absencia zonácie podľa neho pritom stavia samosprávy pred neraz absurdné problémy, napríklad v súvislosti s výstavbou toaliet v zastavanom území.skonštatoval Sýkora a dodal, že podmienkou je v tejto súvislosti úprava stupňa ochrany prírody. Zároveň ocenil dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu s riaditeľom Správy TANAP-u Pavlom Majkom a vedením Štátnych Lesov TANAP-u.“ zdôraznil Sýkora.Na potrebu prijatia zonácie upozornili otvoreným listom adresovaným kompetentným ministerstvám účastníci okrúhleho stola v marci vo Vysokých Tatrách – medzi signatármi výzvy boli Asociácia horských sídiel Slovenska, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, ako aj subjekty cestovného ruchu pôsobiace v Tatrách. Následne v júli vznikla iniciatíva Dajme Tatrám tvar, ktorá chce apelovať na zodpovedné orgány, aby oficiálne spustili proces prijatia novej zonácie TANAP-u. Jej cieľom nie je podpora konkrétneho návrhu, ale upozornenie na to, že súčasný stav vedie k mnohým praktickým problémom.uzavrel Sýkora.