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10. júla 2026

Pohreb iránskeho vodcu Chameneího zatienila nová vlna útokov a hrozba ďalšej vojny


Tagy: americké útoky iránske útoky Napätie na Blízkom východe Pohreb Útok na Irán

Desaťtisíce ľudí sa zišli v Mašhade, zatiaľ čo Teherán a Washington pokračovali vo vojenských akciách. V Iráne ...



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iran_khamanei_funeral_73826 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Desaťtisíce ľudí sa zišli v Mašhade, zatiaľ čo Teherán a Washington pokračovali vo vojenských akciách.


V Iráne v piatok pochovali bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího viac ako štyri mesiace po tom, čo zahynul pri americko-izraelskom leteckom útoku.

Záverečný deň pohrebných obradov sa uskutočnil v čase, keď nové vzájomné útoky Iránu a Spojených štátov vyvolávajú obavy z ďalšej eskalácie konfliktu na Blízkom východe.

Rakvu zahalenú iránskou vlajkou preniesli do Svätyne imáma Rezu v Chameneího rodnom Mašhade na severovýchode krajiny.

Modžtaba neprišiel


Štátna televízia informovala, že telo „mučeníckeho vodcu islamskej revolúcie“ uložili v pamätnej sále svätyne.

Pohreb pozorne sledovali aj pre možné vystúpenie Chameneího syna a nástupcu Modžtabu Chameneího, ktorý sa od svojho vymenovania na verejnosti neobjavil.

Na obradoch sa zúčastnili viacerí vysokopostavení predstavitelia vrátane predsedu parlamentu Mohammada Bághera Ghalíbáfa či šéfa justície Gholamhosejna Mohseního Edžeího.

V uliciach Mašhadu sa zhromaždili desaťtisíce smútiacich. Mnohí požadovali odvetu voči Spojeným štátom a Izraelu.

Medzi transparentmi sa objavili aj odkazy namierené proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a otvorené vyhrážky smrťou.

Boje pokračujú


Pohreb sa konal počas druhého dňa vzájomných útokov medzi Teheránom a Washingtonom. Iránske úrady uviedli, že americké údery si vyžiadali najmenej 17 obetí. Štátne médiá informovali aj o zásahu železničnej trate medzi Teheránom a Mašhadom.

„Pripravujeme sa na každý scenár,“ vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu po tom, ako izraelský minister obrany Jisrael Kac varoval, že Izrael je pripravený v prípade potreby zaútočiť na Irán aj „po tretí raz“. „Urobíme to s ešte väčšou silou,“ dodal Kac.


Zdroj: SITA.sk - Pohreb iránskeho vodcu Chameneího zatienila nová vlna útokov a hrozba ďalšej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky iránske útoky Napätie na Blízkom východe Pohreb Útok na Irán
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