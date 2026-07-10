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10. júla 2026
Správa Izraela o pripravovanom atentáte na Trumpa zvýšila napätie medzi Washingtonom a Teheránom
Tagy: americko-iránske napätie americko-iránske rokovania Americký prezident Atentát na Donalda Trumpa Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
Časť amerických predstaviteľov sa obáva, že správa môže ovplyvniť Trumpovo rozhodovanie o ďalších útokoch na Irán.
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10.7.2026 (SITA.sk) - Časť amerických predstaviteľov sa obáva, že správa môže ovplyvniť Trumpovo rozhodovanie o ďalších útokoch na Irán.
Izrael odovzdal Spojeným štátom spravodajské informácie o údajnom novom iránskom pláne na atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa.
S odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou o tom informovala televízia CNN. Informácie prichádzajú v čase rastúceho napätia medzi Washingtonom a Teheránom a pokračujúcich sporov o ďalší postup voči Iránu.
Podľa zdrojov izraelské varovanie dorazilo tento týždeň a týkalo sa konkrétneho pripravovaného sprisahania.
Americké spravodajské služby zároveň v posledných týždňoch zaznamenali viacero signálov o možných hrozbách voči Trumpovi. Nie je však jasné, či Spojené štáty získané informácie nezávisle overili.
„Chcú odstrániť lídra Spojených štátov – mňa,“ vyhlásil Trump pred novinármi. Dodal, že podľa informácií, ktoré dostal, figuruje na vrchole zoznamu cieľov iránskych predstaviteľov.
Americká vláda už dlhšie upozorňuje na možné iránske snahy o odvetu za útok z roku 2020, pri ktorom bol na Trumpov príkaz zabitý iránsky generál Kásem Solejmání.
Niektorí americkí predstavitelia však naznačujú, že izraelská správa môže byť súčasťou širšieho úsilia ovplyvniť Trumpovo rozhodovanie o ďalších vojenských krokoch voči Iránu.
„Správa je vnímaná aj ako súčasť širšieho izraelského úsilia ovplyvniť Trumpove rozhodnutia týkajúce sa Iránu,“ uviedol jeden zo zdrojov oboznámených s hodnotením amerických spravodajských služieb.
Napriek vzájomným útokom a ostrým vyhláseniam pokračujú zákulisné diplomatické kontakty medzi Washingtonom a Teheránom.
Obe strany sa podľa amerických predstaviteľov naďalej snažia dosiahnuť dohodu o iránskom jadrovom programe do polovice augusta.
Medzitým americká armáda pokračuje v prípravách na prípadnú eskaláciu konfliktu v regióne, hoci Washington podľa dostupných informácií naďalej uprednostňuje diplomatické riešenie.
Zdroj: SITA.sk - Správa Izraela o pripravovanom atentáte na Trumpa zvýšila napätie medzi Washingtonom a Teheránom © SITA Všetky práva vyhradené.
Izrael odovzdal Spojeným štátom spravodajské informácie o údajnom novom iránskom pláne na atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa.
S odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou o tom informovala televízia CNN. Informácie prichádzajú v čase rastúceho napätia medzi Washingtonom a Teheránom a pokračujúcich sporov o ďalší postup voči Iránu.
Trump sa pochválil
Podľa zdrojov izraelské varovanie dorazilo tento týždeň a týkalo sa konkrétneho pripravovaného sprisahania.
Americké spravodajské služby zároveň v posledných týždňoch zaznamenali viacero signálov o možných hrozbách voči Trumpovi. Nie je však jasné, či Spojené štáty získané informácie nezávisle overili.
„Chcú odstrániť lídra Spojených štátov – mňa,“ vyhlásil Trump pred novinármi. Dodal, že podľa informácií, ktoré dostal, figuruje na vrchole zoznamu cieľov iránskych predstaviteľov.
Pomsta za Solejmáního
Americká vláda už dlhšie upozorňuje na možné iránske snahy o odvetu za útok z roku 2020, pri ktorom bol na Trumpov príkaz zabitý iránsky generál Kásem Solejmání.
Niektorí americkí predstavitelia však naznačujú, že izraelská správa môže byť súčasťou širšieho úsilia ovplyvniť Trumpovo rozhodovanie o ďalších vojenských krokoch voči Iránu.
„Správa je vnímaná aj ako súčasť širšieho izraelského úsilia ovplyvniť Trumpove rozhodnutia týkajúce sa Iránu,“ uviedol jeden zo zdrojov oboznámených s hodnotením amerických spravodajských služieb.
Zákulisná diplomacia
Napriek vzájomným útokom a ostrým vyhláseniam pokračujú zákulisné diplomatické kontakty medzi Washingtonom a Teheránom.
Obe strany sa podľa amerických predstaviteľov naďalej snažia dosiahnuť dohodu o iránskom jadrovom programe do polovice augusta.
Medzitým americká armáda pokračuje v prípravách na prípadnú eskaláciu konfliktu v regióne, hoci Washington podľa dostupných informácií naďalej uprednostňuje diplomatické riešenie.
Zdroj: SITA.sk - Správa Izraela o pripravovanom atentáte na Trumpa zvýšila napätie medzi Washingtonom a Teheránom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránske napätie americko-iránske rokovania Americký prezident Atentát na Donalda Trumpa Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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