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03. augusta 2026

Rozsiahle požiare pustošia americké mesto Spokane, stovky budov ľahli popolom


Tagy: evakuácia civilistov Lesné požiare Spojené štáty americké

Tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy, obete zatiaľ úrady nehlásia. Hasiči bojujú s tromi rozsiahlymi požiarmi. Hasiči v pondelok pokračujú v boji s tromi rozsiahlymi



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western_wildfires_9_24_ 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy, obete zatiaľ úrady nehlásia. Hasiči bojujú s tromi rozsiahlymi požiarmi.


Hasiči v pondelok pokračujú v boji s tromi rozsiahlymi požiarmi v meste Spokane a jeho okolí na východe amerického štátu Washington.

Stovky domov a ďalších budov zhoreli a úrady počas víkendu nariadili evakuáciu tisícov obyvateľov. Presný počet evakuovaných zatiaľ nezverejnili.

„Prišli sme o stovky domov a ďalších stavieb. Stále zisťujeme, či mohlo dôjsť aj k stratám na životoch,“ uviedla starostka Spokane Lisa Brownová.

Obete nehlásili


Šerif John Nowels oznámil, že zatiaľ neboli hlásené žiadne úmrtia ani zranenia, upozornil však, že vzhľadom na rozsah katastrofy sa situácia môže zmeniť.

Najväčší z troch požiarov, Old Trails, v sobotu popoludní preskočil rieku Spokane a prenikol priamo na územie mesta.

Obrovské plochy


Všetky tri požiare do nedeľného rána spálili približne 2 181 hektárov. Hasiči v nedeľu večer uvádzali nulovú mieru lokalizácie požiarov.

„Je to mimoriadna sezóna lesných požiarov na severozápade USA. Nie je to normálna sezóna,“ povedal šéf washingtonského ministerstva prírodných zdrojov David Upthegrove. V štáte podľa neho súčasne horí 15 veľkých požiarov.

Stav núdze


Guvernér Washingtonu Bob Ferguson vyhlásil núdzový stav. Región zároveň sužuje už štvrtý rok po sebe sucho a Národná meteorologická služba varovala pred mimoriadne kritickými podmienkami pre vznik a šírenie požiarov v dôsledku silného vetra a extrémneho sucha.


Zdroj: SITA.sk - Rozsiahle požiare pustošia americké mesto Spokane, stovky budov ľahli popolom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: evakuácia civilistov Lesné požiare Spojené štáty americké
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