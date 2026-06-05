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05. júna 2026

Winkler má v Bratislave najsilnejší „druhý hlas“ a prieskum ukázal, ako by vo voľbách zamiešal karty minister Ráž


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Bratislavy

Ako by dopadli voľby v Bratislave, ak by sa konali tento víkend? Ak by sa komunálne voľby konali tento víkend, za primátora Bratislavy by si ľudia vybrali



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voaby v bratislave prieskum mataa vallo martin winkler jozef raa dana a ahojova 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Ako by dopadli voľby v Bratislave, ak by sa konali tento víkend?


Ak by sa komunálne voľby konali tento víkend, za primátora Bratislavy by si ľudia vybrali Matúša Valla, ktorý v aktuálnom prieskume spoločnosti ixactly pre SITA získal 41,7 percenta hlasov. Druhé miesto s podporou 16,9 percenta obsadil Martin Winkler a tretia skončila Dana Čahojová s 10,3 percentami.

Druhý hlas


Svoju účasť na voľbách primátora deklaruje aktuálne 46 percent oprávnených voličov, čo je o takmer 10 percentuálnych bodov viac ako pri posledných voľbách v roku 2022. Každý piaty obyvateľ/obyvateľka Bratislavy, ktorý/á je rozhodnutý/á zúčastniť sa komunálnych volieb, stále nevie, komu by dal/a svoj hlas," upozornila spoločnosť ixactly, ktorá prieskum realizovala.

Prieskum zisťoval aj tzv. druhý hlas, t.j. možnosť voľby alternatívneho kandidáta, ak by neexistovala možnosť výberu svojho preferovaného kandidáta/kandidátky. Pri tejto otázke získal prvú priečku Martin Winkler s 21,3 percentami pred Danou Čahojovou (18,2 %). „Tento parameter definuje časť dodatočného potenciálu pre daného kandidáta, resp. kandidátku," vysvetlila spoločnosť ixactly.

Ako by zamiešal karty Jozef Ráž?


Ak by do súboja o post primátora hlavného mesta vstúpil aj súčasný minister dopravy Jozef Ráž, skončil by na druhom mieste so ziskom 17,9 percenta hlasov a na tretiu priečku by odsunul Martina Winklera, ktorému by v prípade kandidatúry Jozefa Ráža, dalo hlas 13,4 percenta opýtaných. Primátorskú stoličku by obhájil Matúš Vallo so ziskom 39,5 percenta hlasov.

Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1 107 respondentov obyvateľov hlavného mesta vo veku 18 a viac rokov a zber dát prebiehal kombinovanou formou online a telefonicky v termíne 26.mája až 3. júna 2026.


Zdroj: SITA.sk - Winkler má v Bratislave najsilnejší „druhý hlas“ a prieskum ukázal, ako by vo voľbách zamiešal karty minister Ráž © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Bratislavy
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