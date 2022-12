Progresívne Slovensko podalo návrh na sprísnenie používania pyrotechniky, mal by znížiť dopady na stres a zranenia zvierat

Sprísnenie a zákaz používania či predaja

Petíciu podpísali tisíce ľudí

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Progresívne Slovensko (PS) podáva do Národnej rady SR (NR SR) návrh na sprísnenie používania nebezpečnej pyrotechniky. Zákon by podľa hnutia pomohol zásadne znížiť negatívne dopady používania zábavnej pyrotechniky, najmä stres a zranenia zvierat, ohrozenie zdravia ľudí a znečistenie životného prostredia.„Návrh obsahuje úplný zákaz používania a predaja petárd ako najnebezpečnejšieho druhu pyrotechniky a sprísnenie používania ohňostrojov v okolí nemocníc, domovov sociálnych služieb či zvieracích útulkov, jednoducho všade, kde by mohol spôsobiť ujmu zraniteľným skupinám,” uviedla odborníčka na životné prostredie PS Tamara Stohlová. Na neúnosnú situáciu v oblasti pyrotechniky poukázalo v petícii vyše 43-tisíc ľudí.Na petíciu ešte v januári tohto roka nepriamo zareagovali minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) a predseda výboru pre životné prostredie a poľnohospodárstvo Jaroslav Karahuta (Sme rodina) verejnými prísľubmi pripraviť a prijať zákon obmedzujúci používanie pyrotechniky. Podľa PS však vláda aj parlament premrhali rok, pretože silvestrovské oslavy sú za dverami a nič sa nezmenilo.„Nemôžeme si dovoliť viac čakať. Do parlamentu podávame vlastný legislatívny návrh regulujúci používanie zábavnej pyrotechniky, na ktorom sme spolupracovali s organizáciou Zvierací ombudsman,“ povedal podpredseda PS a europoslanec Martin Hojsík.