 24hod.sk    Z domova

13. septembra 2025

Pokus o lúpež skončil fiaskom, tínedžerovi zo Spiša hrozí niekoľkoročné väzenie


V Krompachoch (okres Spišská Nová Ves) sa pred niekoľkými dňami 17-ročný mládenec pokúsil olúpiť 79-ročnú ženu. Ako informovala hovorkyňa



13.9.2025 (SITA.sk) - V Krompachoch (okres Spišská Nová Ves) sa pred niekoľkými dňami 17-ročný mládenec pokúsil olúpiť 79-ročnú ženu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, seniorka v stredu 10. septembra vchádzala do bytového domu, keď k nej neznámy mládenec pristúpil zozadu a prudko ju strčil. Žena spadla do kríkov a páchateľ sa usiloval vytrhnúť jej peňaženku z tašky.


„Nepodarilo sa mu to, pretože v tom čase z bytového domu vyšiel muž, ktorý neznámeho mladého muža odtiahol od 79-ročnej pani. Ten sa mu však vytrhol a namiesto toho, aby žene pomohol vstať, vzal nohy na plecia a z miesta začal utekať preč," uvádza Ivanová.

Kabelku neukradol, no poškodená žena utrpela povrchové zranenia. Presný opis páchateľa, ktorý poskytli svedok aj poškodená, v kombinácii s rýchlou operatívno-pátracou činnosťou kriminalistov zo Spišskej Novej Vsi a krompašských policajtov, viedli k tomu, že bol 17-ročný podozrivý ešte v ten deň zadržaný.

„Získaná dôkazná situácia a vykonané procesné úkony umožnili vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo zločinu lúpeže obviniť 17-ročného Jozefa. Spišskonovoveský vyšetrovateľ zároveň spracoval aj podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného mladistvého Jozefa do vyšetrovacej väzby, ktorý spišskonovoveský sudca včera popoludní akceptoval a Jozef tak putoval rovno za mreže vyšetrovacej väzby," informovala Ivanová. Mládencovi za takýto skutok hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Výška trestu sa v prípade mladistvých znižuje na polovicu.


Zdroj: SITA.sk - Pokus o lúpež skončil fiaskom, tínedžerovi zo Spiša hrozí niekoľkoročné väzenie © SITA Všetky práva vyhradené.

