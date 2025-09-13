Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ctibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. septembra 2025

Z mesta Gaza sa evakuovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že za ostatných niekoľko týždňov od zintenzívnenia útokov na najväčšie mestské centrum v Pásme Gazy ...



Zdieľať
israel_palestinians_gaza_45680 676x451 13.9.2025 (SITA.sk) - Izraelská armáda v sobotu oznámila, že za ostatných niekoľko týždňov od zintenzívnenia útokov na najväčšie mestské centrum v Pásme Gazy opustilo mesto Gaza viac ako 250-tisíc ľudí a presťahovalo sa do iných častí regiónu.


„Podľa odhadov Izraelských obranných síl sa z mesta odsťahovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov Gazy pre vlastnú bezpečnosť,“ uviedol na sieti X hovorca armády plukovník Avichaj Adraee.

V závere augusta sa Avichaj vyjadril, že evakuácia mesta Gaza je nevyhnutná, a preto „každá rodina, ktorá sa presťahuje na juh, dostane veľmi štedrú humanitárnu pomoc, na ktorej sa v súčasnosti pracuje."

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán prevzatia kontroly nad mestom Gaza začiatkom augusta. Minister obrany Jisrael Kac potom podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie a armáda označila mesto za „nebezpečnú bojovú zónu“.


Zdroj: SITA.sk - Z mesta Gaza sa evakuovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Časť kultúrnej obce žiada odstúpenie vedenia SNG, k výzve sa pripojil aj bývalý riaditeľ SND Matej Drlička
<< predchádzajúci článok
Pri ruskom polostrove Kamčatka udrelo zemetrasenie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 