Sobota 13.9.2025
Archív správ
13. septembra 2025
Z mesta Gaza sa evakuovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že za ostatných niekoľko týždňov od zintenzívnenia útokov na najväčšie mestské centrum v Pásme Gazy ...
13.9.2025 (SITA.sk) - Izraelská armáda v sobotu oznámila, že za ostatných niekoľko týždňov od zintenzívnenia útokov na najväčšie mestské centrum v Pásme Gazy opustilo mesto Gaza viac ako 250-tisíc ľudí a presťahovalo sa do iných častí regiónu.
„Podľa odhadov Izraelských obranných síl sa z mesta odsťahovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov Gazy pre vlastnú bezpečnosť,“ uviedol na sieti X hovorca armády plukovník Avichaj Adraee.
V závere augusta sa Avichaj vyjadril, že evakuácia mesta Gaza je nevyhnutná, a preto „každá rodina, ktorá sa presťahuje na juh, dostane veľmi štedrú humanitárnu pomoc, na ktorej sa v súčasnosti pracuje."
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán prevzatia kontroly nad mestom Gaza začiatkom augusta. Minister obrany Jisrael Kac potom podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie a armáda označila mesto za „nebezpečnú bojovú zónu“.
Zdroj: SITA.sk - Z mesta Gaza sa evakuovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov © SITA Všetky práva vyhradené.
