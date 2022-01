Polášek a Peers postúpili do osemfinále štvorhry na Australian Open

Súboj o štvrťfinále

Obhajca titulu

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Deblista Filip Polášek zatiaľ drží v hre slovenskú zástavu na Australian Open v Melbourne . Spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom postúpili do osemfinále na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny, keď si poradili s domácim duom Rinky Hijikata, Tristan Schoolkate 6:1, 3:6, 6:1.Favorizované turnajové päťky v treťom sete brejkli svojich súperov v treťom a šiestom geme a za stavu 5:1 pri podaní Peersa využili tretí mečbal. Súpermi Poláška s Peersom v súboji o postup do štvrťfinále budú nasadené dvanástky z Nemecka Kevin Krawietz Zápas 2. kola trval 96 minút a postupujúci hráči prestrieľali svojich súperov vo víťazných úderoch 29-14. Austrálskym 20-ročným mladíkom Hijikatovi a Schoolkatovi patria v deblovom renkingu miesta až v siedmej, resp. piatej stovke a v Melbourne hrali vďaka voľnej karte od organizátorov, napriek tomu uchmatli Peersovi s Poláškom jeden set.Svetová deviatka vo štvorhre Polášek je obhajca titulu na Australian Open, vlani sa tešil ešte po boku Chorváta Ivana Dodiga. Celkovo pri svojej ôsmej účasti postúpil 36-ročný rodák zo Zvolena do osemfinále debla v Melbourne po štvrtý raz.Slovenský tenis má v hre na Australian Open aj Viktóriu Kužmovú v ženskej štvorhre. Spoločne s Ruskou Verou Zvonariovovu ako nasadené šestnástky zabojujú v sobotu o postup do osemfinále proti japonsko-poľskému páru Nao Hibinová, Alicja Rosolská.