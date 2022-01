Tréner Vajda obhajuje Djokoviča, jeho deportáciu z Austrálie označil za politický proces

Vyhostili ho na tri roky

Ťažko to dostane z hlavy

21.1.2022 - Nemiestne zaobchádzanie so srbským tenistom Novakom Djokovičom v Austrálii a jeho následnú deportáciu z krajiny označil jeho slovenský tréner Marián Vajda za politický proces. Vajda pre denník Šport uviedol, že to bol zásah aj do jeho súkromia a rodiny a bude mať výrazné následky.Najúspešnejší tréner grandslamovej histórie opísal svoje prvé pocity po definitívnom vyhostení jeho zverenca ako šok a utrpenie."Ani neviem, ako by som to psychicky zvládol, keby som tam bol. Aj doma v Bratislave som to však prežíval, poriadne som nespal a neveril som, že by sa také niečo mohlo stať. Všetci vedeli, že tam cestoval iba s jediným cieľom - chcel hrať na prvom grandslamovom turnaji roka, aby obhajoval trofej," uviedol Marián Vajda a ďalej pokračoval: "Neviem si predstaviť, ako to zvládal, muselo to byť obrovské utrpenie. Pokorne znášal všetky opatrenia, ale to, čo mu spravili, ho musí poznačiť."Vajda skonštatoval, že súhlasí s niekdajšou vynikajúcou plavkyňou Martinou Moravcovou a jej názorom, že by sa malo prestať s rozdeľovaním ľudí na očkovaných a nezaočkovaných. Dvojnásobná olympijská medailistka sa zastala Djokoviča a skritizovala rozhodnutie Austrálčanov nedovoliť mu obhajovať titul na ich grandslamovom turnaji.Djokoviča vyhostili z krajiny minimálne na tri roky ako nežiaducu osobu "zo zdravotných dôvodov, vo verejnom záujme, pre protiočkovacie zmýšľanie a pre možné verejné nepokoje.""Bolo to nezdravé a nespravodlivé rozhodnutie, založené na domnienke, že Djokovič by mohol urobiť alebo ovplyvniť niečo, čo sa ešte nestalo. Martinu si vážim nielen ako úžasnú športovkyňu, ale aj ako osobnosť a obdivujem ju pre jej postoje. Málo ľudí sa dnes vie ozvať," myslí si Vajda.Vajda sa pristavil aj pri tvrdení srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, že ak by jeho minister zrušil súdne rozhodnutie, celý svet by vyskočil na Srbsko, že nie je právny štát. "Jednoznačne s tým súhlasím, čo povedal. Veď súd rozhodol, že Novak je nevinný, mal všetko v poriadku a austrálsky minister iba využil svoju moc," podotkol 56-ročný rodák z Považskej Bystrice.Slovenský tréner momentálne nie je v spojení s Djokovičom, ale očakáva, že čoskoro zverejní stanovisko, ktoré si dobre premyslí. "Bude ho to dlho bolieť a ťažko to dostane z hlavy. Svojho zverenca však veľmi dobre poznám. Novak je silný, nezlomný a ešte nepovedal posledné slovo v tenise," dodal Vajda pre Šport.