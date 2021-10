Roger Federer ešte s kariérou neskončí, Tommy Haas hovorí o návrate na jar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer by sa mohol vrátiť do súťažného diania na budúci rok na jar. Tvrdí to niekdajší nemecký tenista Tommy Haas , ktorý v súkromí patrí k najlepším priateľom Federera. „Je stále hladný po tenise a dúfa, že sa vráti,“ povedal 43-ročný Nemec v rozhovore pre francúzsky denník L'Equipe, tieto slová citoval i poľský portál sportowefakty.wp.pl.Už 40-ročný Federer v tomto roku nehral od skončenia Wimbledonu, ale chystá návrat v budúcej sezóne. Objavili sa síce správy, že pre problémy s kolenom už s tenisom definitívne "sekne", no Haas si to nemyslí a tvrdí, že sú to príliš unáhlené závery."Roger je šťastný. Nemá dôvod nebyť. Miluje život a kariéru chce ukončiť, keď sa rozhodne, že príde ten správny čas," skonštatoval Haas. Zatiaľ posledný Federerov zápas sa uskutočnil vo štvrťfinále tohtoročného Wimbledonu, kde podľahol Poliakovi Hubertovi Hurkaczovi. "Už vtedy sme videli, že je ľahko zranený a nehýbe sa tak ako obvykle. Tento turnaj je jeho najlepší povrch a najväčšia šanca,“ dodal Haas.Bývalá svetová dvojka a momentálne riaditeľ turnaja v americkom Indian Wells si myslí, že Federerov návrat na januárovom grandslamovom podujatí Australian Open je nepravdepodobný. "Všetko bude závisieť od toho, ako sa mu bude fyzicky dariť po operácii. Niektoré odpovede dostaneme v marci, apríli, máji," skonštatoval Tommy Haas.č;ň