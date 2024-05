Real Madrid postúpil do finále po pôsobivej otočke netradičného hrdinu, Bayern Mníchov cíti krivdu

Pôsobivá otočka „bieleho baletu“

9.5.2024 (SITA.sk) - Štadión Santiaga Bernabéua je magické miesto a Real Madrid futbalovým kráľom Európy. Približne takto znejú najčastejšie ohlasy španielskych médií na odvetu semifinále Ligy majstrov , v ktorej Real Madrid zdolal Bayern Mníchov 2:1 (0:0) a s dvojzápasovým skóre 4:3 postúpil do finále.Spojenie futbalový kráľ Európy je pred finále proti Borussii Dortmund možno unáhlené, ale historicky sedí. Kráľovský španielsky veľkoklub bude 1. júna na londýnskom Wembley útočiť na 15. titul v osemnástom finále v súčte Ligy majstrov a jeho predchodcu Európskeho pohára majstrov Real ešte v 87. min prehrával s Bayernom 0:1 po parádnom zásahu Alphonsa Daviesa zo 68. min a v tej chvíli virtuálne postupovali do finále Bavori. Lenže potom prišla ďalšia z pôsobivých otočiek "bieleho baletu", pod ktorou bol tentoraz podpísaný netradičný hrdina.Útočník Joselu sa dostal na ihrisko iba v 81. min ako striedajúci hráč, ale dvoma gólmi z 88. min a prvej minúty nadstaveného času poslal Real do londýnskeho finále. Víťazný gól ešte musel preskúmať VAR, lebo obrana Bayernu avizovala ofsajdovú pozíciu. Po komunikácii s videorozhodcom nakoniec hlavný arbiter Szymon Marciniak gól uznal."A zasa sa to stalo ako aj mnohokrát predtým. Neviem si to vysvetliť, asi je v tom niečo magické. Fanúšikovia, ktorí nám veria za akéhokoľvek stavu, hráči, ktorí sa nikdy nevzdávajú. Som vďačný za tieto fantastické chvíle," hodnotil tréner Carlo Ancelotti "Pre takéto momenty hráme všetci futbal. Snívame, že raz budeme ich súčasťou a mne sa to podarilo. Toto je viac ako moje najkrajšie sny," skonštatoval Joselu.Tento 34-ročný futbalista je rodák z nemeckého Stuttgartu a Realu Madrid ani oficiálne nepatrí. V hlavnom meste Španielska je iba na hosťovaní z druholigového Espanylou Barcelona . Otec dvoch detí dostal od španielskych novinárov aj neférovú otázku, či jeho dva góly proti Bayernu sú viac ako narodenie jeho dvoch detí."Uff, nemyslím si to. Ale keď to pustíte von o tretej ráno, keď moja manželka spí... Myslim si však, že by mi dala povolenie zaradiť to na rovnakú úroveň s deťmi," odpovedal v dobrej nálade Joselu podľa webu denníka Marca.Ten okrem iného napísal: "Pred dvoma rokmi bol hrdina Rodrygo , teraz je ním Joselu, kto sa zapísal do nádherného zoznamu bielych zázrakov. Kráľ Európy bude vo finále pripravený pridať pätnásty zárez na pažbe."Veľké víťazstvo Madridčanov v samom závere zatienila chyba rozhodcov, po ktorej Bayern dosiahol vyrovnávajúci gól na 2:2: Stalo sa to v trinástej minúte nadstaveného času, keď jeden z poľských asistentov hlavného rozhodcu odmával hráčovi hostí Noussairovi Mazraouimu ofsajd a hlavný automaticky prerušil akciu.Hráči Realu prestali hrať a Mathijs de Ligt prekonal brankára domácich Andrija Lunina. Hráči Bayernu na čele s trénerom Thomasom Tuchelom soptili, ale nepomohli si. Keďže akcia bola prerušená, nemohol ju skúmať VAR. De Ligt po zápase povedal, že asistent rozhodcu mu neskôr v rozhovore priznal, že sa pomýlil."Pravidlá hovoria, že ak si rozhodca nie je úplne istý, nemal by odmávať ofsajd a nechať pokračovať v hre. A to bez ohľadu na to, či ide o poslednú minútu alebo nie. Je to hanba," vykričal sa De Ligt.Tréner Tuchel, ktorý sa po sezóne rozlúči s Bayernom, tiež nešetril kritikou na adresu poľských arbitrov."Cítim sa byť podvedený. Čiarový rozhodca vravel, že sa ospravedlňuje, ale nám to nepomôže. Bolo to zlé rozhodnutie proti pravidlám aj od hlavného, ktorý nemal zapískať ofsajd," povedal Tuchel.Šesťnásobný európsky šampión Bayern Mníchov v tejto sezóne po dlhých rokoch nezískal bundesligový titul a neuspel ani v domácej pohárovej súťaži. Liga majstrov bola pre neho šanca, ako sa so sezónou rozlúčiť ziskom veľkej trofeje.Prvého finále od sezóny 2019/2020 sa však Bavori nedočkali. Londýnske Wembley neuvidí repete nemeckého finále LM zo sezóny 2012/2013. Vtedy si Bayern poradil s Borussiou Dortmund a získal piaty titul v LM."Bolí to veľmi, ale nič neľutujem. Je to smutná realita, lebo hráči nechali na trávniku všetko," doplnil Tuchel.