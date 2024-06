Ukrajinci získali vďaka víťazstvu nad Slovenskom prvé tri body. Zelenskyj odkázal hráčom, že vedia bojovať

Ukrajina vie bojovať, prekonávať prekážky a víťaziť

22.6.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Ukrajiny v zápase proti Rumunom (0:3) ani v prvom polčase proti Slovákom nestrelili gól, ale dvoma gólmi po prestávke do slovenskej bránky možno zmenili svoj osud na majstrovstvách Európy v Nemecku. Víťazstvom 2:1 získali prvé tri body na turnaji a udržali sa v hre o postup do osemfinále."Naša mentálna sila sa ukázala v najlepšej možnej miere. Udržali sme sa v hre o postup a to je najdôležitejšie," uviedol Mykola Šaparenko, ktorý mal výrazný podiel na zápasovom zvrate. Stredopoliar Dynama Kyjev bol pri oboch ukrajinských góloch. Najprv v 54. min vyrovnal na 1:1 a v 80. min po jeho skvelej prihrávke za chrbát slovenskej výpravy Roman Jaremčuk víťazný ukrajinský gól.Ukrajinci si pripomenuli svoj husársky kúsok z finále baráže o postup na ME, keď takmer identickým spôsobom vyradili hráčov Islandu. Do prestávky prehrávali 0:1, ale v druhom polčase otočili na 2:1. A góly strelili v takmer rovnakých minútach ako Slovákom."Ukázali sme, že Ukrajina vie bojovať, prekonávať prekážky a víťaziť. To je presne to, čo dnes robí silným Ukrajinský národný tím“, napísal prezident Volodymyr Zelensky j na sociálnej sieti po zápase. Tréner Serhij Rebrov potvrdil, že reálna možnosť eliminácie z turnaja urobila z jeho zverencov iné mužstvo oveľa viac túžiace po víťazstve."Nastúpili sme s novým tímovým duchom. Toto víťazstvo je pre našu krajinu, našich otcov a všetkých fanúšikov. Verím, že všetci dnes boli hrdí na týchto hráčov," povedal Rebrov.Jaremčuk strelil už svoj tretí gól na záverečných turnajoch ME, viac ich má v ukrajinskom drese na konte len legendárny Andrij Ševčenko (4). Ševčenko bol osobne v piatok prítomný ako súčasť 44-tisícového davu fanúšikov v Merkur Spiel-Arene v Düsseldorfe."Nie je podstatné, či som bol v základe alebo striedal. V takýchto zápasoch na veľkých turnajoch potrebujete mať pripravených nie jedenásť, ale všetkých 26 hráčov. Každý z nás môže priniesť niečo výnimočné," zhodnotil Jaremčuk na webe UEFA Ukrajina sa bodovo vyrovnala Slovensku a ak v sobotnom zápase Belgičania zdolajú Rumunov, všetky štyri tímy v E-skupine budú mať pred jej vyvrcholením na konte po 3 body. Na Ukrajincov čakajú v poslednom skupinovom vystúpení Belgičania."Očakávam veľmi ťažký zápas proti jednému z najlepších mužstiev na svete. Iba najlepší výkon nás posunie k víťazstvu a postupu zo skupiny," skonštatoval ukrajinský obranca Oleksandr Zinčenko, ktorý odohral v ukrajinskom drese už 65 zápasov.