Väčšina rodičov odkladá peniaze pre deti, najväčším nepriateľom pri dlhodobom sporení je inflácia

Nižšia hodnota, ako by chceli

Odporúča sa investičné sporenie

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Väčšina rodičov svojim deťom sporí každý mesiac. V prieskume Slovenskej sporiteľne sa tak vyjadrilo 74 % respondentov. Štyri percentá opýtaných odkladá štvrťročne, zvyšok opýtaných preferuje iba občasné odkladanie peňazí bokom.Mnohí z nich však nezohľadňujú fakt, že pri dlhodobom sporení je najväčším nepriateľom inflácia, ktorá v týchto mesiacoch atakuje hranicu 5 %. V praxi to znamená, že aj napriek snahe zabezpečiť svoje dieťa pred odchodom na strednú či vysokú školu je výsledná hodnota nižšia, ako by mnohí chceli.Prieskum ďalej odhalil, že až 42 % rodičov preferuje svojim deťom odkladať peniaze na sporiacom účte. Na vkladných knižkách je to už iba menej ako desatina.Aktuálne sú však sadzby na týchto produktoch blízke nule, čo v kombinácii s každoročným zdražovaním podľa vyjadrení sporiteľne výrazne znehodnocuje výslednú sumu. Michal Orlovský, zodpovedný za správu majetku klientov Slovenskej sporiteľne, odporúča využiť skôr investičné sporenie.Podľa prieskumu je kľúčová aj predchádzajúca skúsenosť. Až 83 % rodičov potvrdilo, že sa pri výbere produktu pre svoje dieťa riadi svojimi skúsenosťami. Teda ak má rodič skúsenosti s investovaním, je pre neho prirodzenejšie investovať aj svojmu dieťaťu.