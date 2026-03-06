Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.3.2026
 Z domova

06. marca 2026

Policajná eskorta priviedla Čurillu a Ďurku na súd, prokuratúra žiada ich väzobné stíhanie – VIDEO


Policajná eskorta v piatok predviedla obvinených policajtov Jána Čurillu a Pavla ...



6.3.2026 (SITA.sk) - Policajná eskorta v piatok predviedla obvinených policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku na Mestský súd Bratislava I. Sudca pre prípravné konanie Tomáš Hajduk má totiž rozhodnúť o návrhu prokurátora na vzatie dvojice do väzby.


Návrh na väzobné stíhania odôvodňuje prokuratúra kolúznym dôvodom, teda obavou pred možným ovplyvňovaním svedkov a marením vyšetrovania. Čurilla a Ďurka sú jediní spomedzi siedmich obvinených v kauze Kajúcnik, pre ktorých navrhli väzbu. Zvyšných obvinených, vrátane prokurátora Michala Šúreka, po výsluchu policajná inšpekcia prepustila zo zadržania.

Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula, Staš a Šúrek sú konkrétne stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.

Obvinenia majú súvisieť s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých čurillovci v minulosti pracovali. Uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a zahŕňa skutky ako údajné falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.





Zdroj: SITA.sk - Policajná eskorta priviedla Čurillu a Ďurku na súd, prokuratúra žiada ich väzobné stíhanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

