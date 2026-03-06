Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 06. marca 2026

06. marca 2026

Zelenskyj prekročil všetky červené čiary. Fico vyzval lídrov EÚ, aby sa dištancovali od výrokov ukrajinského prezidenta – VIDEO


Premiér Robert Fico vyzval najvyšších predstaviteľov Európskej únie, aby sa dištancovali od ...



Zdieľať
hungary_slovakia_34279 676x451 6.3.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico vyzval najvyšších predstaviteľov Európskej únie, aby sa dištancovali od vyjadrení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktoré označil za vydieračské. Uviedol to na oslavách Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktoré zorganizovala strana Smer-SD.

Vydieračské konanie a vyhrážky



Premiér pustil video, na ktorom Zelenskyj hovorí: „Dúfame, že jedna osoba v Európskej únii nezablokuje 90 miliárd eur alebo prvú tranžu z 90 miliárd a ukrajinskí vojaci dostanú zbrane. Inak dáme adresu tejto osoby našim ozbrojeným silám, našim chlapcom, nech mu zavolajú a porozprávajú sa s ním svojím jazykom“.

Fico tieto vyjadrenia označil za vydieračské konanie a vyhrážky zo strany Zelenského. „Je to niečo, čo musia všetci odmietnuť, bez ohľadu na to, že na Ukrajine je vojna,“ prízvukoval.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vyzval predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leynovú, predsedu Európskej rady Antonia Costu a ministerku zahraničných vecí EÚ Kaju Kallasovú, „aby sa dištancovali od týchto nehoráznych vydieračských vyhlásení ukrajinského prezidenta“.
 

Červené čiary


Zelenskyj podľa Fica prekročil všetky červené čiary, keď sa vyhráža predsedovi vlády Maďarska Viktorovi Orbánovi za to, že maďarská vláda momentálne blokuje 90-miliardovú vojenskú pôžičku pre Ukrajinu.

„Ide o pôžičku, na ktorej sme sa nezúčastnili a ani sa nezúčastníme, rovnako ako Česká republika a Maďarsko. Je neakceptovateľné, aby si ukrajinský prezident Zelenskyj myslel, že my sme jeho sluhovia a musíme urobiť všetko, čo očakáva. My mu pomáhame vo všetkom, on nám, naopak, škodí,“ vyhlásil Fico.

Zároveň vyjadril podporu predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi. „Vyjadrujem plnú solidaritu maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Ak bude takto ukrajinský prezident pokračovať, môže sa stať, že aj ďalšie členské štáty EÚ budú blokovať 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj prekročil všetky červené čiary. Fico vyzval lídrov EÚ, aby sa dištancovali od výrokov ukrajinského prezidenta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarská vláda Maďarský premiér MDŽ Medzinárodný deň žien Predseda Európskej rady Predsedníčka Európskej komisie (EK) Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
