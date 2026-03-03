Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohumil, Bohumila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

V Malackách neznámy páchateľ poškodil bankomat – FOTO


Tagy: Bankomat Polícia

V Malackách v utorok ráno neznámy páchateľ poškodil bankomat. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, na základe oznámenia v utorok krátko po 4:00 ...



Zdieľať
bankomat 676x439 3.3.2026 (SITA.sk) - V Malackách v utorok ráno neznámy páchateľ poškodil bankomat. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, na základe oznámenia v utorok krátko po 4:00 vyslali hliadky k poškodenému bankomatu na vonkajšej časti multifunkčnej budovy v Malackách.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vyšetrovaním okolností prípadu ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu sa zaoberajú policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.


Zdroj: SITA.sk - V Malackách neznámy páchateľ poškodil bankomat – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bankomat Polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Policajná inšpekcia zadržala viacero bývalých vyšetrovateľov NAKA z okolia Jána Čurillu
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj odkázal Orbánovi: Podzemné potrubie nie je zo satelitu vidno

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 