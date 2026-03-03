|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 3.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohumil, Bohumila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. marca 2026
V Malackách neznámy páchateľ poškodil bankomat – FOTO
V Malackách v utorok ráno neznámy páchateľ poškodil bankomat. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, na základe oznámenia v utorok krátko po 4:00 ...
Zdieľať
3.3.2026 (SITA.sk) - V Malackách v utorok ráno neznámy páchateľ poškodil bankomat. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, na základe oznámenia v utorok krátko po 4:00 vyslali hliadky k poškodenému bankomatu na vonkajšej časti multifunkčnej budovy v Malackách.
Vyšetrovaním okolností prípadu ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu sa zaoberajú policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Zdroj: SITA.sk - V Malackách neznámy páchateľ poškodil bankomat – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovaním okolností prípadu ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu sa zaoberajú policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Zdroj: SITA.sk - V Malackách neznámy páchateľ poškodil bankomat – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajná inšpekcia zadržala viacero bývalých vyšetrovateľov NAKA z okolia Jána Čurillu
Policajná inšpekcia zadržala viacero bývalých vyšetrovateľov NAKA z okolia Jána Čurillu
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj odkázal Orbánovi: Podzemné potrubie nie je zo satelitu vidno
Zelenskyj odkázal Orbánovi: Podzemné potrubie nie je zo satelitu vidno