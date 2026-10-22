Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 22.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sergej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. októbra 2026

Policajná kontrola na Dunaji odhalila viacero priestupkov, jedno plavidlo viedol kapitán bez oprávnenia – FOTO


Tagy: Dunaj Policajná kontrola

Bezpečnostná operácia sa udiala aj za účasti policajtov z Nemecka, Rakúska a Maďarska. Policajná kontrola na Dunaji odhalila porušenia predpisov pri prevádzke ...



Zdieľať
titulka pz 2 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Bezpečnostná operácia sa udiala aj za účasti policajtov z Nemecka, Rakúska a Maďarska.


Policajná kontrola na Dunaji odhalila porušenia predpisov pri prevádzke plavidiel. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Medzinárodná bezpečnostná operácia za účasti policajtov zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska sa uskutočnila od 12. do 16. októbra.

Aj napriek nízkemu vodnému stavu a zastavenej plavbe vykonali policajti v Bratislave dve denné a jednu nočnú kontrolu. Policajti skontrolovali päť veľkých osobných plavidiel a jedno plávajúce zariadenie. Zistili pritom viacero porušení v oblasti bezpečnosti plavby, najmä pri požiadavkách na ochranu posádky a cestujúcich.

V jednom prípade viedol plavidlo kapitán bez požadovaného oprávnenia na plavbu na Dunaji, za čo mu Dopravný úrad uložil pokutu,“ priblížila polícia. Závažné porušenie predpisov policajti zistili aj v oblasti odpadového hospodárstva, a to pri nakladaní s odpadovými vodami. Policajti tieto zistenia postúpili príslušným orgánom na ďalšie konanie.

Operácia posilnila medzinárodnú spoluprácu. Po prvýkrát sa na území Slovenska zúčastnili aj zástupcovia riečnej polície Nemecka. Spoločná operácia umožnila výmenu praktických skúseností a nastavenie spolupráce pri zdieľaní informácií a odhaľovaní nezákonnej prepravy, nelegálnej migrácie, porušovania pracovnoprávnych predpisov a environmentálnych rizík,“ doplnil Hájek. Kontroly sa zúčastnila aj Finančná správa SR, Dopravný úrad, Inšpekcia životného prostredia, inšpektorát práce a Európsky orgán práce.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Policajná kontrola na Dunaji odhalila viacero priestupkov, jedno plavidlo viedol kapitán bez oprávnenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dunaj Policajná kontrola
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ústavný súd rozhodol: Obmedzenie použiteľnosti dôkazov od kajúcnikov je protiústavné
<< predchádzajúci článok
Žilinka vypočul Huliaka pre tvrdenia o rozkrádaní štátneho majetku. Minister nemá priame informácie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 