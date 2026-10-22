|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 22.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sergej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. októbra 2026
Policajná kontrola na Dunaji odhalila viacero priestupkov, jedno plavidlo viedol kapitán bez oprávnenia – FOTO
Tagy: Dunaj Policajná kontrola
Bezpečnostná operácia sa udiala aj za účasti policajtov z Nemecka, Rakúska a Maďarska. Policajná kontrola na Dunaji odhalila porušenia predpisov pri prevádzke ...
Zdieľať
22.10.2026 (SITA.sk) - Bezpečnostná operácia sa udiala aj za účasti policajtov z Nemecka, Rakúska a Maďarska.
Policajná kontrola na Dunaji odhalila porušenia predpisov pri prevádzke plavidiel. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Medzinárodná bezpečnostná operácia za účasti policajtov zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska sa uskutočnila od 12. do 16. októbra.
Aj napriek nízkemu vodnému stavu a zastavenej plavbe vykonali policajti v Bratislave dve denné a jednu nočnú kontrolu. Policajti skontrolovali päť veľkých osobných plavidiel a jedno plávajúce zariadenie. Zistili pritom viacero porušení v oblasti bezpečnosti plavby, najmä pri požiadavkách na ochranu posádky a cestujúcich.
„V jednom prípade viedol plavidlo kapitán bez požadovaného oprávnenia na plavbu na Dunaji, za čo mu Dopravný úrad uložil pokutu,“ priblížila polícia. Závažné porušenie predpisov policajti zistili aj v oblasti odpadového hospodárstva, a to pri nakladaní s odpadovými vodami. Policajti tieto zistenia postúpili príslušným orgánom na ďalšie konanie.
„Operácia posilnila medzinárodnú spoluprácu. Po prvýkrát sa na území Slovenska zúčastnili aj zástupcovia riečnej polície Nemecka. Spoločná operácia umožnila výmenu praktických skúseností a nastavenie spolupráce pri zdieľaní informácií a odhaľovaní nezákonnej prepravy, nelegálnej migrácie, porušovania pracovnoprávnych predpisov a environmentálnych rizík,“ doplnil Hájek. Kontroly sa zúčastnila aj Finančná správa SR, Dopravný úrad, Inšpekcia životného prostredia, inšpektorát práce a Európsky orgán práce.
Zdroj: SITA.sk - Policajná kontrola na Dunaji odhalila viacero priestupkov, jedno plavidlo viedol kapitán bez oprávnenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajná kontrola na Dunaji odhalila porušenia predpisov pri prevádzke plavidiel. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Medzinárodná bezpečnostná operácia za účasti policajtov zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska sa uskutočnila od 12. do 16. októbra.
Aj napriek nízkemu vodnému stavu a zastavenej plavbe vykonali policajti v Bratislave dve denné a jednu nočnú kontrolu. Policajti skontrolovali päť veľkých osobných plavidiel a jedno plávajúce zariadenie. Zistili pritom viacero porušení v oblasti bezpečnosti plavby, najmä pri požiadavkách na ochranu posádky a cestujúcich.
„V jednom prípade viedol plavidlo kapitán bez požadovaného oprávnenia na plavbu na Dunaji, za čo mu Dopravný úrad uložil pokutu,“ priblížila polícia. Závažné porušenie predpisov policajti zistili aj v oblasti odpadového hospodárstva, a to pri nakladaní s odpadovými vodami. Policajti tieto zistenia postúpili príslušným orgánom na ďalšie konanie.
„Operácia posilnila medzinárodnú spoluprácu. Po prvýkrát sa na území Slovenska zúčastnili aj zástupcovia riečnej polície Nemecka. Spoločná operácia umožnila výmenu praktických skúseností a nastavenie spolupráce pri zdieľaní informácií a odhaľovaní nezákonnej prepravy, nelegálnej migrácie, porušovania pracovnoprávnych predpisov a environmentálnych rizík,“ doplnil Hájek. Kontroly sa zúčastnila aj Finančná správa SR, Dopravný úrad, Inšpekcia životného prostredia, inšpektorát práce a Európsky orgán práce.
Zdroj: SITA.sk - Policajná kontrola na Dunaji odhalila viacero priestupkov, jedno plavidlo viedol kapitán bez oprávnenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dunaj Policajná kontrola
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ústavný súd rozhodol: Obmedzenie použiteľnosti dôkazov od kajúcnikov je protiústavné
Ústavný súd rozhodol: Obmedzenie použiteľnosti dôkazov od kajúcnikov je protiústavné
<< predchádzajúci článok
Žilinka vypočul Huliaka pre tvrdenia o rozkrádaní štátneho majetku. Minister nemá priame informácie
Žilinka vypočul Huliaka pre tvrdenia o rozkrádaní štátneho majetku. Minister nemá priame informácie